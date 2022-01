5x Nieuwe modetrends waar je je nu al aan mag wagen

De comeback van de jaren ’60 minirok. Photos courtesy of Max Mara, Miu Miu, Dior, Max Mara, Versace

Het mag dan nog vroeg in het seizoen zijn, er zijn modetrends voor het komende voorjaar waar je nu al iets mee kunt. Loop op de trends voor lente zomer 2022 vooruit. Niet omdat je zo graag als fashionista voor de dag wilt komen, maar wél omdat zo’n frisse wind door je garderobe wonderen voor je humeur doet.

We zochten vijf modetrends voor nieuwe seizoen voor je uit om subiet mee te experimenteren.

#1 De minirok

De comeback van de jaren ’60 minirok. Photo courtesy of Dior

Minirokken zijn hét hebbeding voor het komende seizoen. Alles (of bijna alles) draait om de minirok, symbool van vrijheid, blijheid. Kan het toepasselijker? Als het aan ons ligt, gaat iedereen, ongeacht de leeftijd, aan de mini. De jaren ’60 rokjes met licht A-lijntje bijvoorbeeld zijn superchic en geschikt voor iedere vrouw. Niet zo jong meer? Draag ze als tailleur of met een witte blouse, pantykousen en een paar Mary Janes of ballerina’s.

#2 Double denim

Modetrends 2022. Van top tot teen in het spijkergoed. Photo courtesy of Bally

Double denim, de total jeans look, is fantastisch! Deze look die in de jaren 2000 enorm in zwang was, is terug in uitvergrote vorm. Combineer je denim items met elkaar, maar let wel op dat ze allemaal (ongeveer) dezelfde kleur en stijl hebben.

#3 Minuscule topjes

Modetrends lente zomer 2022. Photo courtesy of Max Mara

Wat nu hemdje of blouse? Minuscule topjes zijn dé trend. Laat alvast je gedachten erover gaan. Wie weet mogen we binnenkort weer wat frivolere dingen gaan doen. Een up-to-date top onder een blazer zorgt dan gelijk voor een feestelijk gevoel.

#4 Kleur

De kleuren voor lente zomer 2022 zijn uitbundig en blij. Topkleur is Very Pery, violetpaars, maar eigenlijk mag alles. Zonnig geel, vitaminisch oranje, fuchsia, smaragdgroen, hemelsblauw. Lekker knallen! Gelijk mee beginnen. Weg met die sombere winterkleuren.

#5 Lage tailles

Trend alert: de lage taille komt terug. Modecollectie Miu Miu lente zomer 2022. Photo courtesy of Miu Miu

Is het niet vandaag dan waag je je misschien morgen aan deze modetrends. Sta open voor nieuwe ideeën, niet alleen in de mode :-)

