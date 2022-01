Heb jij krullen, laat die dan zien! Accentueer ze met een up-to-date haarsnit. Houd je van kort haar, dan is zijn pixie curls misschien iets voor jou. Supercool is ook de krullende shag.

Trend update voor krullenbollen: pixie curls en shags voor krullend haar. Model Alix Bouthors. Foto Charlotte Mesman

Al sinds een paar jaar laten de haartrends op de catwalks een ommezwaai zien. Die heeft dit keer niets te maken met de epidemie maar alles met het in het zonnetje zetten van de eigen persoonlijkheid. Iedereen is uniek. Volgens de hair stylisten backstage bestaan haartrends niet meer (niet mee eens) en moet de natuurlijke textuur van je haar, als onderdeel van jouw eigen unieke zelf, maximaal tot uiting komen (wel mee eens).

Trend update voor krullenbollen: pixie curls en shags voor krullend haar. Model Alix Bouthors met haar ‘eigen’ haar op de catwalk van Alberta Ferretti. Photo courtesy of Alberta Ferretti

Dat leidde er onder meer toe dat we afscheid gingen nemen van de kloontjeskapsels die decennia lang de catwalks hadden beheerst. De modellen krijgen niet meer elk hetzelfde kapsel aangemeten, integendeel, de kapsels worden op hun persoonlijkheid en natuurlijke haartextuur afgestemd, en dus showt elk model met een andere hair look. Maar wél met dezelfde mood (bijvoorbeeld chique, grunge, punk, retro) om er toch nog enige lijn in te brengen en bij de kern van de collectie te blijven.

Trend update voor krullenbollen: pixie curls en shags voor krullend haar. Foto Charlotte Mesman

Juist die mood, die lijn, en ook de onderstreping van de eigen persoonlijkheid vormen op hun beurt natuurlijk weer rode lijnen, dat is: trends. Eén van de haartrends voor lente zomer 2022 is dan ook: je eigen haartextuur omarmen. Dat betekent onder meer: heb je krullen, show die dan in godsnaam.

Overigens ben je er daarmee nog niet want zoals we zeiden zijn er wel degelijk haartrends te onderscheiden. Krullen zijn hot, en als het op de haarcoupes voor lente zomer 2022 aankomt, zien we twee interessante snitten: pixie curls en shag voor krullend haar.

Trend update voor krullenbollen: pixie curls en shags voor krullend haar. Model Laiza de Moura. Foto Charlotte Mesman

Pixies curls kun je op verschillende manieren dragen. Je kunt je haar rond laten knippen maar je kunt er ook voor kiezen om het haar in de nek wat langer te laten. De lijn tussen pixiekrullen en een krullende shag wordt dan vloeiend. Als je daarentegen besluit om de zijkanten wat korter te laten knippen en de krullen topzwaar bovenop je hoofd te concentreren, krijg je een sortiment van undercut.

Trend update voor krullenbollen: pixie curls en shags voor krullend haar. Model Alix Bouthors. Foto Charlotte Mesman

De krullende shag daarentegen is in lagen geknipt halflang haar (zie hier de invloeden van de jaren ’90 en ’00 die weer helemaal in zwang zijn) met een krullende pony. Vroeger werd wel gedacht dat de shag niet geschikt was voor krullend haar maar alles is minder waar. Juist die krullende shags zijn ontzettend leuk.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en doe inspiratie op voor jouw eigen krullenbol.

