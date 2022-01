Eigenlijk zou iedereen aan dopamine dressing moeten doen

Streetstyle foto’s. Fashionista’s kiezen voor kleurrijke kleding. Foto: Charlotte Mesman

Eén van de meest geliefde modetrends van het moment is ‘dopamine dressing‘ en daarmee hebben we al (bijna) alles gezegd. Dopamine dressing is gebaseerd op een vitaminisch en energetisch kleurenpalet met intense, briljante kleuren, sterke color blocking contrasten en levendige fantasieën.

Overigens is dopamine dressing niet zomaar een inventieve naam voor kleurrijke mode. Intense, felle kleuren zouden zo ongeveer werken als dopamine, een feel good molecuul dat in ons lichaam vrijkomt als we ons in een aangename situatie bevinden. Instinctief voelen we aan dat deze kleuren ons humeur goed kunnen doen. En daar hebben we nu meer dan ooit behoefte aan.

Uit een onderzoek uit 2020 zou bijvoorbeeld blijken dat we na afloop van de eerste internationale lockdown er allemaal ‘ik wat niet wat’ voor over hadden om onszelf te verwennen met mode aankopen en dat de verkoop van kleding in felle kleuren aanzienlijk gestegen was.

Ook de fashionista’s doen eraan mee. Zij kleden zich maar al te graag in felle modekleuren. Overigens is het hier weer een kip en het ei verhaal want het blijft altijd maar weer de vraag waar de modetrends, zoals intense kleuren, oorspronkelijk vandaan komen.

Zijn het inderdaad de omstandigheden (lees: epidemie) die de fashionista’s ertoe aanzetten om felle kleuren te dragen of dragen de influencers ze omdat de modeontwerpers ons ze als zijnde dé modetrend voorschotelen? En zo ja, waarom schotelen de modeontwerpers ons ze voor?

Feit is dat we al sinds meerdere jaren, ook al voor de uitbraak van de epidemie, ongewoon veel kleur in de winter dragen. Je zou je dus kunnen afvragen of de epidemie nu echt zo’n doorslaggevende invloed op de felle kleuren in de mode heeft gehad of dat de fashionista’s die felle kleuren dragen omdat het nou eenmaal mode is.

Aannemelijk is wél dat het grote publiek dat misschien aanvankelijk wat aarzelender tegenover dat bonte alle-gekheid-op-een-stokje-kleurenfeest in de mode stond nu ook – al is het buiten donker en grijs – eerder voor een opbeurend kleurtje zal kiezen.

Hoe het ook zij, ben jij nog niet aan de kleur, dan is het nu misschien het moment om eens uit te proberen wat zo’n felblauwe blouse, zo’n Bottega Veneta groen jasje of zo’n fuchsia jurk voor jouw humeur kan doen!

Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren tot jouw eigen feel good outfits.

