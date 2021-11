Zin in een überchique look? Dan moet je deze modetrends voor winter 2021 2022 kennen. Het geheim zit ‘m in de mode accessoires.

Mode accessoires 2022. Op deze manier ben je pas echt up-to-date chic. Foto: Charlotte Mesman

De modetrends voor winter 2021 2022 zwabberen alle kanten op. Van stoer en boyish tot ultravrouwelijk en ongelooflijk chic. Het geheim van die chique looks zit ‘m niet alleen in je outfit maar ook in de keuze van je modeaccessoires en de manier waarop je ze met elkaar combineert. We signaleren je drie trends.

Puntige pumps zijn terug!

Allereerst is er een schoenentrend voor winter 2021 2022 die je moet kennen: de puntige pump is terug. De hakken zijn halfhoog (kitten heels) of hoog, de kleuren lopen uiteen van neutrals tot felle tinten. Voor feestelijke gelegenheden zijn er metallics pumps en zelfs doorzichtige exemplaren. Als dat neusje maar puntig of in ieder geval langgerekt is.

Tip: langgerekte, diep op de wreef uitgesneden pumps maken je voeten slanker en doen je langer lijken (zeker als er dan ook nog een hak onder zit).

Vernuftige combinaties

Natuurlijk ben je er met een paar trendy pumps nog niet. Voor een stijlvolle look moet je weten hoe je ze moet combineren. Voor een geklede look kies je pumps in dezelfde tint als je outfit (monochroom is dé trend, weet je nog?). Ben je in een vrolijke mood (of op zoek naar wat troost) ga dan voor contrasterende kleuren. Zo mag je deze winter gerust een oranje broek met fuchsia pumps combineren. Voor de avond kies je metallics of klassiek zwart.

Tas en schoenen in dezelfde stijl (net zoals oma)

De derde trend – en die is shocking – is dat we weer op de granny toer gaan. We doen het weer als grootmoeder. Voor een ultra stylish look stemmen we pumps en schoenen op elkaar af! Draag je pumps met een gesp met strass, haal er dan ook een tas met een dergelijke gesp bij. Als je dan ook nog voor een lange rok of jurk tot net over de kuit kiest, ben je helemaal up-to-date. Chiquer kan niet!

Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens. Dit worden dé looks voor de feesten en het vroege voorjaar van 2022.

