Dit zijn de nieuwe modekleuren voor lente zomer 2022

De nieuwe modekleuren voor lente zomer 2022. Fuchsia. Photos courtesy of Dior, Versace, Alberta Ferretti, Blumarine, Salvatore Ferragamo

Zoals altijd aan het begin van een nieuw seizoen pakken we het Pantone kleurreport erbij om mee te weten te komen over de allernieuwste modekleuren. De Amerikaanse kleurspecialist bracht voor lente zomer 2022 weer tien topkleuren in kaart en wij lopen er weer even samen met je doorheen.

De nieuwe modekleuren voor lente zomer 2022. Blauw plus mokka. Photo courtesy of Salvatore Ferragamo

Maar eerst even iets meer over de mood van het kleurpalet voor het komende seizoen. Volgens Pantone willen de nieuwe kleuren ons in deze onzekere tijden houvast en rust geven door met bekende, familiaire kleuren te komen. Aan de andere kant wil het kleurenpalet ons ook inspireren tot optimisme, vreugde en spontaneïteit.

De nieuwe modekleuren voor lente zomer 2022. Narcisgeel. Photo courtesy of Valentino

Als je dit weet, zal het je niet verbazen dat van de vier van de tien topkleuren blauw zijn of naar het blauw neigen. Blauw is bij uitstek een serene en kalmerende kleur (daarom kiezen we deze kleur ook vaak voor de slaapkamer). De kleuren die ons dit seizoen daarentegen optimistisch moeten gaan stemmen, zijn fuchsia, geel, rood en paars.

De nieuwe modekleuren voor lente zomer 2022. Fuchsia. Photo courtesy of Alberta Ferretti

Mis je opbeurende kleuren als felgroen (de kleur van de hoop) en oranje (energiek en vitaminisch als geen ander)? Maak je geen zorgen. Ze maakten het dan misschien niet naar de top 10 maar ze vonden hun weg naar de catwalks voor lente zomer 2022 wel degelijk.

Dit zijn de top 10 modekleuren voor lente zomer 2022

Babyblauw (Spun Sugar): een lieflijke pastelblauwe kleur.

(Spun Sugar): een lieflijke pastelblauwe kleur. Zachtroze (Gosssamer Pink): een zachte roze tint die het midden houdt tussen poeder en babyroze, licht en teder.

(Gosssamer Pink): een zachte roze tint die het midden houdt tussen poeder en babyroze, licht en teder. Fuchsia (Innuendo): een eyecatcher, suggestief en intrigerend.

(Innuendo): een eyecatcher, suggestief en intrigerend. Diepblauw (Skydiver): een bijna indigoblauwe tint die – aldus Pantone – inspireert om nieuwe hoogtes te bereiken.

(Skydiver): een bijna indigoblauwe tint die – aldus Pantone – inspireert om nieuwe hoogtes te bereiken. Zonnig geel (Daffodil): een vrolijke narcisgele kleur met de spontaneïteit van een lentetuin (maar we gaan ook zachtgeel en neongeel dragen).

(Daffodil): een vrolijke narcisgele kleur met de spontaneïteit van een lentetuin (maar we gaan ook zachtgeel en neongeel dragen). IJsblauw (Glacier Lake): kalm, rustgevend, sereen.

(Glacier Lake): kalm, rustgevend, sereen. Blauwgroen (Harbor Blue): deze kleur zou een veilige ruimte symboliseren.

(Harbor Blue): deze kleur zou een veilige ruimte symboliseren. Mokkabruin (Coca Mocha): een lekkermakende tint (met een hint naar lekkernijen) die ons het hart onder de riem steekt.

De nieuwe modekleuren voor lente zomer 2022. Paars. Photo courtesy of Missoni

Violetpaars (Dahlia): een paarse kleur die net iets minder blauw is dan Very Peri , dé kleur van het jaar 2022.

(Dahlia): een paarse kleur die net iets minder blauw is dan , dé kleur van het jaar 2022. Helrood (Poinciana): een warme en krachtige roodtint met gevoel voor drama.

De nieuwe modekleuren voor lente zomer 2022. Warmrood. Photo courtesy of Dior

Veel looks zijn ook dit seizoen weer monochroom en color blocking is wederom een trend. Dus voel je vrij om de modekleuren (ook) naar hartelust met elkaar te combineren.

Ook de combinatie van felle kleuren met ingetogen tinten is heel geslaagd. De klassiekers, de basiskleuren, voor het komende seizoen zijn onder meer sneeuwwit, zandbeige, basilicumgroen (dus toch een groentint maar dan wel in een zachte versie), zachtgrijs en donkergrijs. Je ziet hier dat we een beetje weggaan van de natuurlijke door de aarde geïnspireerde beigekleuren van de afgelopen seizoenen.

