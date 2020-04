Modetrends voorjaar 2020. Feestelijke modelooks met aquarelkleuren en poedertinten

Tijdens de modeweken wemelde het van de chique broekpakken in sterke, uitgesproken kleuren: optisch wit, oranje, (KLM)blauw. De modetrends voor lente zomer 2020 laten krachtige silhouetten, stoere materialen (zoals leer) en intense kleuren zien. ‘Powerful’ is één van de sleutelwoorden. Maar er is altijd een tegenhanger, een tegentrend, en die komt dit voorjaar in de gedaante van vrouwelijke jurken met microbloemetjes en zachte ‘natte’ tinten.

Juist deze lieflijke modetrend voor lente 2020 is perfect voor de Pasen in huis. Want natuurlijk gaan we ons deze dagen mooi aankleden. Verruil je pyjama of joggingpak voor een lange bloemenjurk. Of ga voor een lange rok met een zachte trui. Zoek in je kast naar tedere kleuren en knuffelige materialen.

Doe je haar, bind het luchtig samen in je nek zoals onze influencers, maak je mooi! Laat je inspireren door de streetstyle foto’s op deze pagina. Hoge hakken of laarzen kun je in huis vervangen door leuke slippertjes of door platte sandalen in Birkenstock stijl, als je van de fuckly (f&cking ugly) trend houdt. Draag een plooirok met een mooie bloesje. In plaats van voorjaarsmanteltje draag je een lekker vest. Ga voor zacht gekleurde comfort-kleding.

Waarom? Omdat elk moment het waard is om ten volste geleefd te worden. Omdat het feest is, ondanks alle ellende en het verdriet in wereld. Omdat we niet altijd triest en gespannen kunnen zijn. Omdat de zon schijnt, omdat de wolken mooi zijn. Omdat de manier waarop je je kleedt invloed heeft op je gemoed, je emoties. Als je dagenlang rondhangt in dezelfde pyjama, dan heeft dat een impact op je humeur, en op je naasten. Dus neem een verkwikkende douche, doe je haar, kleed je mooi aan en schuif op je Paasbest aan aan het Paasontbijt!

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE