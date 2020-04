Kapsel trends lente zomer 2020. Mooi geföhnd haar is stylish. Zo doe je dat!

Wat de kapseltrends voor lente zomer 2020 ook zijn, met mooi glad geföhnd haar zit je altijd goed. Het is super stylish en ‘duurzaam’. We hebben een paar praktische styling tips voor je.

Pak de streetstyle foto’s van de modeweken erbij en je zult zien dat de influencers en fashionista’s nog altijd graag voor een glad geföhnde haarcoupe kiezen. Dit ongeacht de kapseltrends voor lente zomer 2020. Met mooi geföhnd haar met een natuurlijke scheiding zit je altijd goed. Het is een klassieker die per definitie heel verzorgd en stylish is.

Er is nog een voordeel van een goed gestyled haar: het blijft dagenlang goed zitten. Dus trek na een wasbeurt die 20 minuutjes voor je hair styling uit (neem die lamme armen op de koop toe) en je hebt er tot de volgende shampoo geen omkijken meer naar! Geloof me! Ikzelf pas deze ‘truc’ steevast de avond voor de fashion weeks toe. Ik besteed extra aandacht aan het föhnen van mijn haar zodat ik weet dat het tenminste drie werkdagen (van minimaal 16 uur) helemaal naar mijn zin zit.

Hieronder vind je professionele haarstyling tips voor een mooi glad geföhnd haar.

Was je haar met een goede shampoo en conditioner. De conditioner breng je niet over de hele haarlengte aan maar vanaf ongeveer de oren tot en met de haarpunten.

en conditioner. De conditioner breng je niet over de hele haarlengte aan maar vanaf ongeveer de oren tot en met de haarpunten. Spoel je haar goed uit en dep je haar droog (niet hard wrijven maar… deppen!).

Breng een serum op je haar aan.

op je haar aan. Borstel je haar voorzichtig met een platte borstel door.

door. Droog je haar met de föhn terwijl je je haar met de platte borstel borstelt. Dit is belangrijk: Houd de föhn BOVEN je haar. De föhn wijst dus naar beneden en de warme lucht glijdt langs je haarlengte naar beneden.

De föhn wijst dus en de warme lucht glijdt langs je haarlengte naar beneden. Is je haar voor 80% droog, verruil je platte borstel dan voor een ronde borstel (gebruik je eerder een ronde borstel dan raakt-ie geheid verstrik in je haar! NIET DOEN!)

(gebruik je eerder een ronde borstel dan raakt-ie geheid verstrik in je haar! NIET DOEN!) Een ronde borstel geeft je haar glans . Verdeel je haar in secties en föhn die terwijl je je föhn nog altijd hoog houdt (dus van boven naar beneden föhnen).

. Verdeel je haar in secties en föhn die terwijl je je föhn nog altijd hoog houdt (dus van boven naar beneden föhnen). Richting de haarpunten föhn je je haar een beetje naar binnen .

. Doe dit sectie voor sectie. Neem de moeite om ook je haar achter op je hoofd mooi glad te föhnen. Controleer het resultaat met een dubbele spiegel (zoals bij de kapper).

De voorste lokken föhn je van bovenaf langs je gezicht omlaag om ze vervolgens naar achteren te ‘gooien’ zodat je een natuurlijke scheiding krijgt.

krijgt. Doe een beetje serum op je handpalmen en breng dit mondjesmaat op de punten aan zodat je haar er glanzend en gezond uitziet.

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE