Kapseltrends voorjaar 2020. Zwoele opsteekkapseltjes voor een VIP look!

De kapseltrends voor 2020 blijven ons ‘om de oren slaan’ met bob- en lob kapseltjes, maar gelukkig zien we ook nog veel lang haar. Lang haar zal nooit uit de mode zijn! Het is vrouwelijk en je kunt er alle kanten mee op. Zo zagen we tijdens de Fashion Weeks opvallend veel beeldige opsteekkapseltjes met zwoele lokjes rond het gezicht. Deze hair look is helemaal in lijn met de romantische bloemetjesmodetrend voor lente zomer 2020. Het fijne is ook dat er qua hairstyling niet veel mis kan gaan want ‘messy’ knotjes en opsteekkapseltjes zijn de trend.

Hoe ga je te werk? Het is heel eenvoudig: pak je schuifspeldjes erbij, draai je lokken losjes rond en zet ze achter in je nek met de speldjes vast. Trek wat lokken aan de voorkant los en laat ze rond je gezicht dansen.

Tip: opsteekkapsels verdoezelen een bad hair day maar zijn het mooist met fris gewassen haar. Föhn het lichtjes, maak wat lichte slag met de krultang en draai je haar dan voorzichtig in elkaar tot een snoezig kapseltje.

TRENDYSTYLE