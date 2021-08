Modetrends 2021. Trend alert. Onder deze spijkerbroek kun je niet uit!

Spijkerbroekentrends 2021. Foto in het midden: Celine herfst winter 2021 2022

Al sinds een paar seizoenen is het de grote winnaar: de rechte spijkerbroek met hoge jaren ’80 taille. Dit model is noch strak, noch wijd. Rechttoe rechtaan is misschien de beste omschrijving. Het is een no-nonsense spijkerbroek die iedereen – van elke leeftijd – kan hebben.

Spijkerbroekentrends 2021. Foto: Charlotte Mesman

De rechte spijkerbroek kun je op verschillende manieren dragen. Voor een casual look combineer je ‘m met een simpel wit T-shirt of een jaren ’90/’70 tanktop en een paar sneakers of Chelsea boots (met witte sokken!). Voor een geklede look draag je er een mooie blazer op. Ben je dol op spijkergoed ga dan voor de double denim look (een spijkerbroek met een spijkertop) die dit seizoen nog steeds in zwang is.

Spijkerbroeken trends 2021. Deze spijkerbroeken maken je (stukken) slanker. Foto: Charlotte Mesman

Rechte spijkerbroeken zijn de lieverd van modellen en influencers. Tieners zweren erbij maar vijftigers komen er net zo goed mee was. Het is het meest tijdloze model dat er is!

Het is moeilijk te zeggen wat eerder kwam: de streetstyle of de catwalk mode van de grote maisons. Feit is dat de rechte spijkerbroek zowel door de ontwerpers als het grote publiek als een topper wordt beschouwd. Op de runways gingen onder meer Celine en Valentino ermee aan de haal.

Spijkerbroekentrends 2021. Photo: courtesy Celine FW 2021 2022

Celine gaf er een superchique streetstyle twist aan die we zelfs in de allernieuwste collectie voor herfst winter 2021 terugzien (met andere woorden: ook komende winter gaan we ‘m dragen; een rechte spijkerbroek wordt hiermee een goede investering). Valentino ging voor een meer romantische mood door rechte spijkerbroeken met beeldige, wijde blouses te combineren.

Modetrends lente zomer 2021. 3x Waanzinnig coole spijkerbroeken looks. Photo: courtesy of Valentino

Blauw is de klassieke kleur maar ook zwart en wit (zie Stella McCartney) zijn populair. De grote modeketens doen er nog een schepje bovenop met rechte spijkerbroeken in pastelkleurtjes.

Spijkerbroekentrends 2021. Photo: courtesy Stella McCartney SS 2021

Bekijk de spijkerbroekenfoto’s maar eens en laat je inspireren.

