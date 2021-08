In een tijd waarin we steeds meer bereid zijn om onze eigen, grijze haren te omarmen, komt de wetenschap met een opmerkelijke vondst: grijs haar, veroorzaakt door stress, zou omkeerbaar zijn.

Haarkleurtrends 2021 & wetenschap. Nieuw: grijs haar kan omkeerbaar zijn!

De afgelopen tijd hebben we – mede dankzij de covid-epidemie en de lockdowns – een cultuuromslag gemaakt waar het trends rond grijs haar betreft. De sluiting van de kappers en de VIPs met grijs haar op de social media hebben ertoe bijgedragen dat we onze grijze haren steeds meer zijn gaan accepteren.

Haarkleurtrends 2021. Natuurlijk grijs haar? Supercool! Op deze foto: Sarah Harris van British Vogue

Power women als Andie MacDowell, Cynthia Nixon (van Sex and The City), prinses Caroline van Monaco en topmodel Paulina Porizkova dragen hun grijze manen met trots. De grijsharige Paulina straalde onlangs zelfs ‘filter-free’ in een doorzichtige body op de cover van de Tsjechische Vogue!

Haarkleurtrends: grey blending

Verder zijn ook de haarkleurtrends en haarkleurtechnieken om natuurlijk grijs haar te verfraaien, steeds geavanceerder. Dat je de gelige ondertoon kun wegwerken met zilvershampoo weet inmiddels iedereen, maar de allernieuwste haarkleurtrend grey blending – waarin de eigen natuurlijke grijze haren opgaan in een waas van babylights waardoor het geheel een niet-grijze uitstraling krijgt – is voor velen nog een eye opener.

Stress gerelateerde grijze haren omkeerbaar proces

Bovenop al dit goede nieuws komen dan ook nog eens de bevindingen van een recent wetenschappelijk onderzoek van de Columbia University van New York van juni 2021 waaruit blijkt dat grijs haar omkeerbaar zou zijn.

Het is niet zo dat we nu allemaal onze haarverfjes voorgoed naar de prullenbak kunnen verwijzen. Niemand ontkomt aan grijs haar. Grijs worden is een natuurlijk verouderingsproces waarbij bepaalde enzymen (waaronder katalase, MSRA en MSRB) minder goed gaan functioneren en het haar uiteindelijk zijn pigment verliest.

Dit verouderingsproces zou echter versneld/vervroegd kunnen worden door stress, een verband waar tot voor kort nog discussie over bestond. Het onderzoek van de Columbia University heeft echter aangetoond dat er wel degelijk een link bestaat tussen psychologische stress en grijs haar.

Omgekeerd zou volgens de wetenschappers gelden dat als je de oorzaak – de stress dus – weghaalt, je haren vanaf de wortels hun natuurlijke kleur kunnen terugkrijgen.

Met andere woorden: grijs haar kan een afspiegeling zijn van excessieve stress. In tijden van stress wordt er veel van ons lichaam gevraagd. Ook het haargroeiproces heeft hiervan te lijden. Nu is het natuurlijk niet zo dat je met goed uitrusten of een lange vakantie gegarandeerd en definitief van je grijze haren af bent. Als haar in zijn totaliteit grijs is, zal het moeilijk zijn om terug te keren naar de natuurlijke haarkleur van je jeugdjaren.

Maar zit je – laten we het zo zeggen – op het randje en was stress de druppel die je de eerste grijze haren bezorgde, dan heb je kans dat je – als je oorzaak (stress) weghaalt – je eigen haarkleur weer terugkrijgt. Niet voorgoed natuurlijk, want zoals gezegd ontkomt niemand aan het natuurlijke verouderingsproces van grijs worden. Vroeg of laat moeten we er allemaal aan geloven. Uitstel is dus geen afstel, maar aan dat uitstel kun je wel werken.

Niet stressen dus! Be happy.

