Kapseltrends 2021. Wordt dit halflang kapsel jouw hair look voor nieuwe seizoen?

Een nieuw seizoen begint met een nieuwe hair look. De kapseltrends voor najaar winter 2021 2022 bieden keuze te over. Een halflang kapsel met lange lagen bijvoorbeeld.

Kapseltrends 2021. Halflang kapsel met lange lagen. Foto: Charlotte Mesman

Tijdens de zomervakantie hebben we ons haar heerlijk laten gaan. We hebben het model laten uitgroeien en de zon heeft er een prachtige gloed overheen gelegd. Onze scherpe haarsnit is verworden tot een vrijheid-blijheid look die alleen het leven in de buitenlucht ons kan schenken. Maar soms ook is ons haar droger en de haarkleur doffer geworden. En die pony hangt ongeveer in onze ogen. Kortom, voor ieder van ons komt er een moment, vroeg of laat, een moment dat we op zoek gaan naar een nieuwe hair look voor de haartrends voor herfst winter 2021 2022.

Tijdens de Fashion Week van afgelopen zomer in Milaan spotten wij het trendy kapsel dat je op onze foto’s ziet. Allereerst is zo’n haarlengte van net onder de kaaklijn maar net niet op de schouders heel aantrekkelijk. Deze haarlengte is vrouwelijk, staat iedereen goed en is ideaal voor het tussenseizoen waarin we weer meer jacks en sjaals gaan dragen: het haar valt er dan net boven. Bovendien is deze halflange lengte niet alleen de favoriete haarlengte volgens de actuele haartrends maar ook nog eens anti-aging: pittig, trendy en flatterend.

Drie details geven dit kapsel extra schwung mee:

1. Het is in lange lagen geknipt (lagen zijn terug!) en de haarpunten zijn bot en chunky. Hierdoor krijg je dat moderne idee, zo heel anders dan het klassieke op één lengte geknipte lob- of bobkapsel.

2. De imperfectie van de hairstyling. Door de wat kortere haarlengte en de lange lagen krijgt dit kapsel volume en beweging, en daar moet je mee spelen. Volgens de hairstylisten gaan we de komende jaren de keurige beach waves waarin elke haarlok hetzelfde patroon volgt een beetje achter ons laten, en gaan we voor moeiteloze natuurlijke haarcoupes met dat je ne sais quoi dat de French Girl kapsels kenmerkt. Voilà een voorbeeld daarna. Dus dames, een beetje minder stylen mag!

3. Als derde willen we nog de haarkleur noemen. De donkere onderlaag bij de haarwortels geeft dit kapsel extra diepte mee, maar ook daarvoor is lef nodig.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en doe ideeën op voor jouw nieuwe najaarskapsel.

