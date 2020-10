Het kon niet anders. De lockdown periodes van 2020 drukken hun stempel op de mode trends voor herfst winter 2020 2021. Sommige mode trends komen door de strikte corona maatregelen niet van de grond; andere mode trends worden erdoor uitvergroot. Ook onze manier van shoppen verandert erdoor. Er is een enorme verschuiving naar online shoppen (dat zal je niet verbazen!). Een andere trend is dat we steeds meer op zoek gaan naar unieke en exclusieve mode items, zoals bijzondere tassen van onbekende merken met een hoge kwaliteitsstandaard. In die lijn ligt ook de toenemende vraag naar vintage mode items zoals tassen maar ook kleding. En juist omdat we ongewoon veel thuiszitten, thuiswerken en de computer steeds binnen handbereik hebben, hebben we alle tijd om exclusieve online shopping websites te exploreren en unieke aankopen te doen die we in ‘gewone’ tijden nooit zouden hebben gedaan.

Al met al zou je de mode en shopping trends voor herfst winter 2020 2021 kunnen samenvatten met deze sleutelwoorden: deluxe, uniek, tijdloos, exclusief, topkwaliteit, comfort, vintage, online shopping.

Concreet gezien, komt dat neer op deze meest favoriete ‘lockdown proof’ items voor herfst winter 2020 2021:

Lingerie en loungewear deluxe (logisch in deze blijfthuis-tijd).

Grote bijoux : het zijn fantastische blikvangers op Zoom.

: het zijn fantastische blikvangers op Zoom. Knitwear deluxe: ultieme modetrend plus warm en comfortabel tijdens het thuiswerken.

Paillettenbroeken of -jurken (super modetrend!): hoe de feesten 2020 eruit zullen gaan zien, is de vraag maar we maken er in ieder geval iets van!

Vintage tassen: speur online naar unieke exemplaren (check Vestiaire Collective en de 'pre-owned' selectie van Farfetch).

Alles met franjes omdat het één top mode trend is en je er blij van wordt!

Oversize denim: casual, comfortabel, cool.

Herken jij jezelf erin? Misschien steek je er ideeën voor jouw modelook of voor cadeaus (om te geven of te ontvangen!) voor de Feesten 2020 van op.

