Met deze opsteekkapsels voor zomer 2023 steel je de show

Opsteekkapsels voor zomer 2023 – Foto Charlotte Mesman

In de mode maar ook in de haartrends is er een terugkeer van klassiekers. In de mode vertaalt zich dat in klassieke tassen, in de haartrends in mooie geföhnde kappershoofden maar ook opsteekkapsels. Zo zien de opsteekkapsels voor zomer 2023 eruit.

Opsteekkapsels voor zomer 2023

Opsteekkapsels voor zomer 2023 – Op deze foto Olivia Palermo – Foto Charlotte Mesman

De afgelopen jaren was de lage paardenstaart de grote favoriet van de influencers bij de Fashion Weeks. Ze droegen die met een middenscheiding en het haar glad om het hoofd. Dit is dan een ook chique en gestroomlijnde look waarbij het gezicht centraal staat. Maar met de terugkeer van klassiekers zien we ook steeds vaker vrouwelijke opsteekkapsels in de streetstyle mode. Als een top influencer als Olivia Palermo ervoor kiest dan kun je er d*nder op zeggen dat we hier met een trend te maken hebben.

Opmerkelijk is dat in de opsteekkapsels voor zomer 2023 het haar vooral hoog bovenop het hoofd wordt vastgezet. Hiermee creëer je opwaartse lijnen die – zoals je vast al weet – een liftend en anti-aging effect hebben.

Kunstig gestyled

Opsteekkapsels lente zomer 2023 – Foto Charlotte Mesman

Een andere kenmerk voor de updo’s voor dit seizoen is dat de kapsels uiterst verzorgd zijn. Ook al is de stijl dan losser en nonchalanter dan in de strakke paardenstaarten van voorheen, het haar is glanzend en gezond en elke haartje zit daar waar het zitten moeten. Loshangende lokken zijn kunstig gestyled. Niets is aan het toeval overgelaten.

Paardenstaart of knot

Opsteekkapsels lente zomer 2023 – Foto Charlotte Mesman

Je hebt de keuze tussen een paardenstaart of knot maar wat je ook kiest, het moet iets met uitstraling zijn.

Ga je voor een knot dan kun je bijvoorbeeld eerst een hoge paardenstaart maken die je vervolgens vlechtjes en dan tot een nette knot ineendraait. Je kunt ook voor een losse knot kiezen maar in dat geval föhn je je haar eerst mooi zodat je knot volumineus, zacht en aaibaar is.

Ook paardenstaarten gaan we dit seizoen verfraaien. Dat kun je doen door er de krultang op te zetten en de staart een mooie slag mee te geven. Je kunt de staart ook in segmenten verdelen met verschillende elastiekjes. Zo houd je de staart mooi bijeen waardoor je dat verzorgde, gelikte glamour effect krijgt. Je kunt de segmenten, als je de elastiekjes goed strak vastzet, ook laten opbollen door het haar een beetje uit te trekken.

Face framing

Opsteekkapsels lente zomer 2023 – Foto Charlotte Mesman

Een andere trend voor de opsteekkapsels voor zomer 2023 is face framing. Trek haarlokken rond je gezicht los en geef ze een mooie krul of slag mee. Deze lokken zijn fantastisch om je gezicht mee te contouren. Ze doen je gezicht slanker lijken en verzachten je gelaatstrekken.

Strikken en andere haar accessoires

Tot slot ga je je opsteekkapsel over-accessorizen. Grote zwarte strikken zijn een huge haartrend voor zomer 2023. Superchic en supereenvoudig. Ook diademen met fonkelende steentjes geven je hair look een extra twist mee. Besteed verder aandacht aan je oorbellen – parels en blingbling aub – want die moeten het plaatje afmaken.

