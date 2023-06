Dit zijn de beste dames shorts trends voor zomer 2023. Photo courtesy of Elisabetta Franchi

Shorts zijn onmisbaar in je zomergarderobe. Iedereen wil, als het eenmaal warm is, met de benen bloot. Deze zomer heb je keuze uit een groot aantal stijlen. Van spijkershorts tot trainingsshorts tot stijlvolle hoge taille broekjes. Maar één ding staat als een paal boven water: de shorts voor zomer 2023 zijn… kort! Dit zijn de beste dames shorts voor zomer 2023:

Korte spijkershorts

Dit zijn de beste dames shorts trends voor zomer 2023. Photos courtesy of Stella McCartney, Diesel, Elisabetta Franchi, GCDS

Denim shorts zijn een klassiek zomeritem dat nooit uit de mode raakt. Deze zomer zijn ze bijzonder ondeugend en stout. Denk hierbij aan superkorte hoog opgesneden shorts met een vette knipoog naar de jaren ‘80. Ook shorts met scheuren en rafels zijn hot.

Trainingsshorts

Trainingsshorts zijn niet alleen meer voor de sportschool. Ze zijn een geweldige optie voor een casual look voor overdag en ze zijn verkrijgbaar in verschillende stijlen en kleuren. Ook hier moet je weer denken aan van die jaren ’80 modelletjes. Misschien ken je ze nog van het gymnastiekuur op school!

Retro modellen

Hoge taille shorts bij Max Mara. Photo courtesy of Max Mara

Voor een meer geklede look ga je voor een retro model met hoge taille. Met een blazer erover kun je in deze look overal terecht. Een andere optie zijn korte broekjes met een tailored look in tweed of bouclé. Draag ze met een chique witte blouse en je kunt er mee naar een bruiloft of receptie.

Lingerie inspired

Een andere stijl die we onder meer bij Dior tegenkwamen, zijn broekjes die geïnspireerd zijn door lingerie. Denk hierbij aan broekjes met kanten pijpen maar ook aan de klassieke grote onderbroeken zoals we ze bij het Italiaanse modehuis N21 tegenkwamen.

Dit zijn de beste dames shorts trends voor zomer 2023. Photo courtesy of N21

Boxershorts

Shorts in boxershorts stijl bij Etro. Photo courtesy of Etro

Supercool, casual en nonchalant zijn de boxershorts die zo uit de ondergoedlade van manlief lijken te komen. Ga voor een frisse blauw-witte tandpastastreep en combineer ze met een witte tanktop en een wijd overhemd in dezelfde streep. Cool!

Setjes

Tot slot signaleren we nog de setjes (eigenlijk noemden we ze al onder de boxershorts) waarbij shorts en top in het materiaal en dezelfde kleur komen, soms zelfs met een overjas in dezelfde stijl.

Kortom, er zijn genoeg opties voor dames shorts voor zomer 2023. Van denim tot trainingsshorts, er is voor ieder wat wils. Of je nu de voorkeur geeft aan een casual of geklede look, er is altijd wel een stijl die bij je past. Maak je maar klaar om in stijl van de zomerhitte te genieten!

