Met deze voedingsmiddelen voorkom je vroegtijdige huidveroudering. Foto Charlotte Mesman

Het is zomer en dat betekent dat je je huid extra moet beschermen tegen de zon. Zo’n zon gekust huidje mag dan mooi zijn maar de zon kan ook een heleboel ellende veroorzaken. Rimpels, ouderdomsvlekken, een afname van collageen en elasticiteit van de huid (lees: vroegtijdige huidveroudering), om het nog maar niet te hebben over allergieën en huidtumoren. Anti-zonnnebrandcrème en hoeden of petten zijn in dit seizoen dan ook onmisbaar, maar ook bepaalde voedingsmiddelen kunnen helpen je huid te beschermen tegen de schadelijke effecten van UV-straling. Het gaat met name om voedingsmiddelen die bètacaroteen bevatten, een plantenpigment dat rode, oranje en gele groenten hun levendige kleur geeft.

Voedingsmiddelen met bètacaroteen

Bètacaroteen is een provitamine A-carotenoïde die het lichaam kan omzetten in vitamine A (retinol). Bovendien heeft bètacaroteen krachtige antioxiderende eigenschappen die het lichaam kunnen helpen beschermen tegen schadelijke moleculen die vrije radicalen worden genoemd. Hier zijn 10 voedingsmiddelen die veel bètacaroteen bevatten:

#1 Wortelen: wortelen zijn één van de beste (en bekendste) bronnen van bètacaroteen. Ze bevatten ook veel vitamine C, wat kan helpen het immuunsysteem te boosten en te beschermen tegen vrije radicalen. Eet ze als tussendoortje of rasp eens wat vaker een wortel door je zomersalade.

#2 Zoete aardappelen: zoete aardappelen zijn een andere geweldige bron van bètacaroteen. Ze bevatten ook veel vezels en vitamine C. Eet ze met een scheutje olijfolie of maak er een koude aardappelsalade van.

#3 Spinazie: spinazie is een groene bladgroente die naast veel bètacaroteen ook ijzer en vitamine K bevat. Laaf je aan spinazie. Je kunt deze groente aanmaken met olijfolie en citroen. Voor een romige smaak doe je er wat boter door.

#4 Boerenkool: ook boerenkool is rijk aan bètacaroteen en kan in de zomer een handje helpen om je huid te beschermen. Het is ook een goede bron van vitamine C en calcium. Stap af van het idee dat je hier met een wintergroente te maken hebt. Boerenkool is een superfood en leent zich voor heel wat meer gerechten dan boerenkool met worst.

#5 Broccoli: een andere groente met veel bètacaroteen is broccoli. Daarnaast bevat broccoli ook vitamine C en vezels. Deze groente is luchtig en licht verteerbaar, en heel geschikt voor zomerse recepten. Maak eens een pastaschotel met broccoli en kalamata-olijven.

#6 Mango’s: deze tropische vrucht zijn boordevol bètacaroteen en is steeds vaker in de schappen van onze supermarkten te vinden. Mango is ook een goede bron van foliumzuur, verschillende B-vitamines, evenals vitamine A, C, K en E – die allemaal kunnen helpen de immuniteit te versterken. Daarnaast bevat mango magnesium en kalium die een gezonde doorbloeding bevorderen.

#7 Papaja’s: ook papaja’s zijn rijk aan bètacaroteen en zijn steeds vaker op de fruitafdeling te vinden (helaas wel wat prijzig). Ze zijn ook een goede bron van vitamine C en A, rijk aan vezels. Om het nog maar niet te hebben over antioxidanten en enzymen die de spijsvertering bevorderen en een ontstekingremmende werking hebben.

#8 Rode paprika’s: rode paprika is een kleurrijke groente met veel bètacaroteen, maar bevat ook capsaïcine, waarvan is aangetoond dat het ontstekingsremmende eigenschappen heeft en kan helpen ontstekingen te verminderen (voor een flinke dosis capsaïcine ga je voor ‘hete’ pepers, zoals Spaanse pepers).

#9 Abrikozen: ook abrikozen bevatten bètacaroteen maar er zijn nog veel meer redenen om je aan deze sappige, zoete vruchten te laven. Denk aan vitamine A en C, potassium en vezels. Verder wordt er wel gezegd dat abrikozen het metabolisme stimuleren en zelfs zouden helpen om af te vallen. .

#10 Cantaloupe: ook bij deze meloensoort kun je terecht voor extra bètacaroteen. Cantaloupe is ook nog eens een extra boost voor je huid vanwege de flinke dosis vitamine A. Cantaloupe heeft ook een hoog watergehalte, dat helpt het lichaam gehydrateerd te houden iets wat in de zomer bepaald geen kwaad kan. Klik hier voor een zomers cantaloupe recept.

Terwijl je je aan al deze lekkere dingen laaft, bescherm je dus ook je huid tegen vroegtijdige huidveroudering. Maar let op: deze voedingsmiddelen zijn géén vervanging voor zonnebrandcrème. Zonnebrandcrème is nog steeds de beste manier om je huid te beschermen tegen de schadelijke effecten van de zon.

Klik hier voor beauty tips voor de heren op ADVERSUS