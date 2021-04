Hoe ga jij om met veranderingen? Verzet je je ertegen of omarm je nieuwe dingen in je leven met enthousiasme? En lukt het je om het maximale uit veranderingen te halen?

Eigenlijk houden wij mensen niet van verandering. Het liefst houden we alles bij het oude. Want veranderingen brengen nieuwe dingen met zich mee. We kunnen niet meer op de automatische piloot functioneren en moeten in actie komen. Veranderingen betekent ook vaak dat je niet meer weet wat je van een bepaalde situatie kunt verwachten of hoe die zal uitpakken. We zijn bang voor het onbekende.

Toch worden we soms onverwacht met veranderingen geconfronteerd. Veel dingen vallen nu eenmaal buiten onze macht. Je kunt opeens een nieuwe baas krijgen, of een nieuwe buurman. De supermarkt om de hoek kan sluiten en je ouders kunnen besluiten om te verhuizen. Je kunt je baan verliezen, je baby sitter kan haar arm breken of je kunt ontdekken dat je partner veranderd is (ook dat is een verandering!).

Je kunt grofweg op twee verschillende manieren op onverwachte veranderingen reageren. Je kunt bij de pakken gaan neerzitten en verdrinken in zelfmedelijden óf je kunt in actie komen en positief op veranderingen reageren. Veel veranderingen kunnen met een positieve benadering zelfs een verbetering betekenen.

Hoe reageer je positief op een verandering?

Het advies om positief op veranderingen te reageren is natuurlijk gemakkelijker gegeven dan gedaan, zul je zeggen. En wat als je van nature pessimistisch bent en ook nog eens helemaal niet van veranderingen houdt? Probeer dan eens de volgende actiepunten in praktijk te brengen.

1. Probeer je flexibel op te stellen

Sluit je niet af voor de verandering maar probeer de nieuwe situatie onder ogen te zien en te analyseren. Hierdoor zal het gemakkelijker worden een onvermijdelijke verandering te accepteren.

2. Neem tijd om te reageren

Dat je met een verandering wordt geconfronteerd en daar het beste positief op kunt reageren, betekent niet dat je direct in actie moet komen. Dwing jezelf niet tot het direct nemen van een beslissing maar gun jezelf de tijd om te overdenken hoe jij het beste op deze verandering kunt reageren.

3. Wees creatief

Pas als je een verandering onder ogen hebt gezien, alle details ervan in kaart hebt gebracht en je de nodige bedenktijd hebt genomen dan is het tijd voor actie. En deze actie vraagt om de nodige creativiteit. Vraag jezelf af hoe je de nieuwe situatie in je eigen voordeel kunt laten werken. Probeer te ontdekken waar de positieve aspecten zitten. Gebruik je fantasie en verken ook zijwegen.

4. Heb vertrouwen in jezelf

De basis voor een evenwicht in je leven – ook als dit evenwicht door veranderingen wordt verstoord – is natuurlijk een gezonde dosis zelfvertrouwen en eigenliefde. Geloof in jezelf en in je eigen kunnen. Zeg tegen jezelf dat jij ook tegen deze nieuwe situatie opgewassen zult zijn. Wij mensen zijn flexibeler dan je misschien denkt. Ons aanpassingsvermogen is enorm. Als je daarnaast ook nog eens in jezelf gelooft, sta je veel sterker in je schoenen.

5. Zie de nieuwe situatie als een uitdaging

Je baas gaat weg en er komt een ander voor in de plaats? Denk niet aan de goodwill die je verloren hebt en bij de nieuwe baas weer zult moeten opbouwen, maar zie het als een uitdaging. Je kunt weer met een schone lei beginnen. Een nieuwe situatie betekent ook nieuwe kansen!

