Wat Donatella Versace betreft gaat de bleach brow trend doorzetten

Dunne wenkbrauwen, gebleekte wenkbrauwen. Deze beauty trends hangen in de lucht en als het aan Donatella Versace ligt dan gaan we er allemaal weer aan geloven.

Gebleekte wenkbrauwen bij Versace herfst winter 2022 2023. Photo courtesy of Versace

De jaren ’90 blijven hoogtij vieren, ook in de modecollecties voor herfst winter 2022 2023 die in deze dagen in Milaan worden geshowd. Modehuizen als Prada en Versace houden vast aan de Y2K (Year 2000) invloeden die al sinds langere tijd de mode domineren. Met die invloeden kun je overigens alle kanten op.

Gebleekte wenkbrauwen bij Versace herfst winter 2022 2023. Photo courtesy of Versace

Waar Prada voor een minimalistisch-futuristische beauty look koos, ging Versace voor ware gotische power women, moderne Morticia Addams in fashionista-stijl, femmes fatales met een flinke dosis agressiviteit die nog eens werd onderstreept door de heftige make-up met gebleekte wenkbrauwen.

Op de catwalk showden hoogglans leggings in rood en zwart vinyl, afgewisseld door lange, strakke kokerrokken, slim fit jurken en korsetten die met oversized jassen en jacks werden gepresenteerd. Alles in deze collectie is strong en cool. Tot aan de make-up toe.

Gebleekte wenkbrauwen bij Versace herfst winter 2022 2023. Photo courtesy of Versace

Zwart omlijnde ogen, zwarte eyeliner, donker aangezette monden en gebleekte wenkbrauwen voor het merendeel van de modellen. Het is wel duidelijk wie hier de baas is. Het zijn vooral die bleached brows die het ‘m doen.

Gebleekte wenkbrauwen bij Versace herfst winter 2022 2023. Model Gigi Hadid. Photo courtesy of Versace

Gebleekte wenkbrauwen zagen we – samen met dunne wenkbrauwen – al in de jaren ’90 toen topmodellen als Kate Moss en Linda Evangelista erin schitterden. Maar het was Milla Jojovich in The Fifth Element (herinner je je die film nog?) die deze trend grote populariteit bezorgde. En nu zien we topmodel en influencer Gigi Hadid er bij Versace mee! N.B. Niet alleen waren Gigi’s wenkbrauwen uitgevlakt maar ook waren haar donkerrode haren (waar we inmiddels aan gewend waren geraakt) opgelicht tot een lichtblonde kleur met zichtbare uitgroei.

Over de schoonheid van onzichtbare wenkies valt natuurlijk te twisten. Zekers, Donatella’s beauty look voor haar nieuwste modecollectie voor volgend jaar winter is indrukwekkend en catwalk-proof maar of je zo over straat wilt, is nog maar de vraag.

Gebleekte wenkbrauwen bij Versace herfst winter 2022 2023. Photo courtesy of Versace

Overigens komt het fenomeen van de bleached wenkies van heel ver terug in de tijd. Al in de Renaissance zouden de dames van weleer hun wenkbrauwen hebben gecamoufleerd om zo een hoger voorhoofd volgens het toen heersende schoonheidsbeeld te creëren. Je zou dus bijna kunnen zeggen dat we hier met een klassieker te maken hebben. Misschien trekt dit idee je over de streep :-)

Natuurlijk zijn er altijd weer gulden middenwegen. In plaats van te bleken, kun je je wenkbrauwen dunner epileren (voorzichtigheid blijft geboden want het is altijd maar de vraag of ze gaan terugkomen) of ze voor een speciale gelegenheid ‘voor de grap’ met een camouflageproduct uitvlakken. Als je hoogblond bent, kun je je wenkbrauwen (als die al niet blond zijn) blonderen.

Houd je daarentegen wel van shockeren, dan zijn bleached brows misschien jouw ding. In ieder geval groeit de bleach uit. In die zin is deze trend onomkeerbaar waar dat bij die van de dunne wenkbrauwen nog maar de vraag is.

