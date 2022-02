Trend alert: de minirok met sleepje is dé favoriet van de influencers. Wat jij?

Toen we de minirok met sleepje voor het eerst zagen, dachten we: dit gaat het niet worden. Mis poes! Het blijkt de lieveling van it-girls tijdens de Milan Fashion Week.

Trend alert: de minirok met sleepje. Photo courtesy of Prada

De minirok met sleepje komt uit de koker van Miuccia Prada en Raf Simons. Het was de eerste keer dat Miuccia en Raf samen de collectie van Prada ontwierpen. Op de catwalks – meervoud, want de nieuwe modecollectie voor lente en zomer 2022 werd tegelijkertijd in Milaan en Shanghai geshowd – triomfeerden minirokken en sixties jurkjes die van achteren waren verrijkt met een wapperende strook stof.

Links: Miuccia Prada, rechts: Raf Simons. Photo courtesy of Prada

‘Sexy’ en ‘verleidelijk’ zijn de sleutelwoorden die de designers op hun nieuwe zomercollectie loslaten. Woorden die achterhaald en ouderwets leken maar die na de covid-epidemie en met de terugkeer van de jaren ’90 weer volop weerklinken.

In dat kader moeten de minirokjes en korte jurkjes met A-lijn gezien worden. De kleine satijnen rokjes en jurkjes, in zwart of neonkleuren, worden geshowd met stoere leren jacks, blote benen en slingback pumps met puntige neus. En steeds met die fladderende baan stof. Dat laatste was voor ons even wennen.

Trend alert: de minirok met sleepje. Photo courtesy of Prada

Maar voor de it-girls tijdens de modeweken blijkbaar niet. De minirok was all over the place tijdens de Milan Fashion Week. Het motto was: verboden pantykousen te dragen. Maar de coolste (micro)trend was wel: de minirok met sleepje. Fashionista’s en influencers hebben dit item uitverkoren als grote favoriet en paradeerden ermee door de straten van de Italiaanse modestad.

Trend alert: de minirok met sleepje. Photo courtesy of Prada

De cool kids kozen daarbij voor kleur – oranje, roze – of zwart en combineerden de rok à la Prada met stoere leren jacks. Eronder droegen ze pumps maar ook lieslaarzen voor een heftige en vernieuwende look.

Eerlijk gezegd zien we ons nog niet met sleepje door het leven gaan, maar misschien is het een kwestie van tijd. Mocht jij er net zoals wij tegenaan kijken, dan kun je beginnen met een kort rokje met A-lijn in Sixties stijl. Daarmee ben je al helemaal up-to-date.

