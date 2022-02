Backstage bij de modeshows zien we de meest ervaren visagisten aan het werk. We kijken de allernieuwste make-up trends af maar ook de tricks & tips voor een professionele make-up look.

10x Backstage geheimen van de visagisten voor een professionele make-up look. Foto Charlotte Mesman

Backstage bij de modeshows zien we de meest ervaren visagisten uit de hele wereld aan het werk. Geen wonder dat we graag over hun schouder meekijken om er meer van op te steken. Hun handigheid en bravoure doet ons elke keer weer versteld staan. In korte tijd en vaak onder enorme druk wordt elke keer weer meesterwerk afgeleverd. In deze galerij 10 weetjes of trucjes die je bij je dagelijkse make-uproutine van pas zullen kunnen komen.

Make-up geheimen van de backstage visagisten. Foto: Charlotte Mesman

#1 De juiste tools

Onderschat het belang van de juiste tools niet. Ga voor kwasten van goede kwaliteit en in verschillende vormen en maten. Voor de wenkbrauwen gebruik je een wenkbrauwborsteltje. Een andere tool die niet mag ontbreken is de wimpertang.

#2 Vochtinbrengende crème als basis voor foundation

Verwen je huid, alvorens een foundation aan te brengen, met een goede moisterizer. Masseer de crème in de huid en laat ‘m even intrekken.

#3 Werken met je vingers

Veel visagisten achter de schermen gebruiken naast kwasten ook hun vingers. De lichaamswarmte doet de producten smelten waardoor ze zich gemakkelijk laten aanbrengen. Het hangt van het resultaat af hoe je werkt (voor een heel precies resultaat gebruik je een kwastje, voor een natuurlijk effect je vingers).

#4 Doseren op je hand

Voor optimale resultaten kun je de make-upproducten die je gebruikt het beste doseren op de je hand. De warmte van je huid voorkomt dat de producten snel uitdrogen.

#5 Poederdonsje

Een poederdonsje is onontbeerlijk voor het matteren van de huid met losse poeder, maar als je het gebruikt zoals hier op de foto voorkom je er ook make-upvlekken op je gezicht mee.

#6 Ook de mondhoeken

Make-up geheimen van de backstage visagisten. Foto: Charlotte Mesman

Wil je een precies en perfectionistisch resultaat bereiken, vergeet dan bij het ‘stiften’ van de lippen ook de mondhoeken niet.

#7 Camoufleren

Camouflage-sticks kunnen behalve voor het gezicht ook voor de lichaamshuid gebruikt worden.

#8 Eyeliner met kwastje Veel visagisten tekenen de lijn langs de wimpers liever met een kwastje en een vloeibaar (gel)product dan met een kant-en-klare eyeliner. Trek het ooglid lichtjes omhoog om de lijn een mooie opwaartse vorm te geven. Het voordeel hiervan is bovendien dat dit soort producten minder snel opdrogen waardoor je de lijn gemakkelijker met een wattenstaafje kunt corrigeren.

#9 Wenkbrauwen: jij bent de baas!

Je wenkbrauwen mogen groeien zoals ze willen, maar jij beslist welke vorm je eraan geeft. Experimenteer met verschillende vormen en kleuren. Klik hier voor de actuele wenkbrauw trends.

#10 Wattenstaafjes bij de hand

Wattenstaafjes mogen in je beauty niet missen. Ze zijn perfect om kleine vlekjes en foutjes mee te corrigeren. Voor het verwijderen van hardnekkige vlekken doop je ze even in water of een reinigingsmelk. Daarna strijk je het staafje over de rug van je hand om overtollig water of cleanser te verwijderen.

