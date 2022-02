10x Tips om af te vallen zonder afzien

Afvallen betekent niet per se afzien. Je hoeft jezelf aan tafel niet tekort te doen en je hoeft jezelf niet in het zweet te werken om de naald van de weegschaal te zien zakken.

10x Tips om af te vallen (zonder te lijnen)

Er komt een moment in het jaar waarop je besluit dat het genoeg geweest is, dat je aan je lichamelijk vorm gaat werken. Het maakt niet uit wat de aanleiding voor het ‘de-knop-moet-om’-moment is, als je het maar aangrijpt om daadwerkelijk in actie te komen.

Zo moeilijk is dat overigens niet want er is maar weinig voor nodig om dat overtollige vet kwijt te raken en je lichamelijke vorm weer terug te vinden. Dat weten we allemaal maar soms zijn we gewoon een beetje lui en missen we de overtuiging om iets aan onze lijn te doen. Terwijl er toch maar zo weinig voor nodig is.

We hebben 10x slanktips voor je, getest en goedgekeurd door de experts, die niets met strikte diëten of andere afzienpraktijken te maken hebben. Tien doodgewone, simpele tips om af te vallen op een gezonde en (bijna) leuke manier. Tien tips ook om de resultaten in de tijd vast te houden. Zie het als een uitdaging waar je gezonder, mooier en jonger van wordt. Je kent deze tricks & tips vast maar door ze nog eens een keertje door te nemen werk je aan je motivatie.

#1 Verdeel je maaltijden over tenminste 5 momenten in de dag

Ontbijt, lunch en diner, maar ook een snack halverwege de morgen en de middag. Die tussendoortjes zijn net zo belangrijk als de hoofdmaaltijden, niet alleen omdat ze je de nodige energie verschaffen maar ook om eetbuien te voorkomen.

#2 Regelmatig bewegen

Bewegen betekent niet dat je je in de sportschool (of thuis) in het zweet moet werken. Ook een simpele wandeling van 30 minuten per dag houd je stofwisseling actief. Als je maar beweegt.

#3 Drink water

Water drinken is belangrijk maar we hebben allemaal de neiging om pas te gaan drinken als we dorst voelen opkomen. Houd altijd water bij de hand. Water is niet alleen goed voor je lichaam maar remt ook het hongergevoel. Schenk jezelf op momenten dat je de onweerstaanbare trek in zoet voelt opkomen een glas water in. Je zult zien dat die visioenen van gebakjes en andere snacks oplossen als sneeuw voor de zon.

#4 Eet voldoende vezels

Volkorenbrood, volkorenpasta, bruine rijst. Schrap koolhydraten niet maar kies verstandig (en beperk je porties): volkorenproducten zorgen voor een verzadigd gevoel, ze stimuleren de stoelgang en reduceren de suikeropname.

#5 Sla het ontbijt niet over

Het ontbijt is de belangrijkste maaltijd van de dag. Sla dit moment niet over. Niet alleen verschaft het je de benodigde calorieën om op gang te komen maar het gaat bovendien calorieën die je in de loop van de dag verbrandt, dus waarom zou je daarop besparen. Als je op een maaltijd wilt ‘bezuinigen’, laat het dan het avondmaaltijd zijn. Met een volle maag naar bed gaan is sowieso geen goede gewoonte.

#6 Eet van kleinere borden

Het klinkt misschien vreemd maar onze hersens worden beïnvloed door de verhouding tussen de hoeveelheid van de porties die we opscheppen en de afmetingen van het bord waarvan we uit eten. Een klein bord lijkt sneller vol, en onze hersens zullen bij het zien ervan ongetwijfeld aan onze maag doorseinen dat er een megaportie in aantocht is.

#7 Doe verstandig boodschappen

Verwijder alle voedingsmiddelen en producten die ‘gevaarlijk’ voor je gezondheid of lijn zijn uit je keukenkastjes. Ga boodschappen doen met een volle maag zodat trash food minder aantrekkingskracht op je heeft, en laad alleen gezonde voedingsmiddelen in je karretje.

#8 Eet langzaam

Langzaam eten en goed kauwen geven je sneller een verzadigd gevoel. Neem kleine hapjes, proef goed en probeer tenminste een half uur aan tafel te zitten (zonder te lezen, TV te kijken of je mobieltje te controleren).

#9 Houd je gewicht onder controle

Weeg je één keer per week. Het heeft geen zin om je elke dag te wegen. Je gewicht wordt bepaald door meerdere factoren. Weeg je je elke dag dan zou je je kunnen laten ontmoedigen door microschommelingen terwijl het om de grote lijnen gaat. Dat is de reden waarom experts adviseren om je maar één keer per week (bij voorkeur op hetzelfde tijdstip) te wegen.

#10 Geef je maaltijden smaak met kruiden en specerijen

Minder olie, minder boter, minder vet maar meer smaak. Oregano, salieblaadjes, zwarte peper, rozemarijn… ze bevatten geen calorieën maar het zijn wel optimale smaakmakers.

TRENDYSTYLE