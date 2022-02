Volgens de haartrends voor 2022 gaan we alle haarlengtes dragen, ook korte kapsels. Dit korte kapsel is ongelooflijk stijlvol.

De korte kapsels die we volgens de allernieuwste haartrends voor 2022 gaan zien (en dragen) laten zich niet onder één noemer brengen. Er zitten schattige, korte kopjes met een androgyne touch bij. We gaan zelfs weer rattenkopjes zien: van die gemillimeterde haartjes die je dan ook nog eens kan laten bleachen. En verder zijn er kapseltjes die ondanks de korte haarlengte toch heel vrouwelijk en stijlvol ogen.

Haartrends 2022. Met dit korte kapsel ben je waanzinnig chic. Foto: Charlotte Mesman

Een voorbeeld van zo’n supervrouwelijk kort kapsel zagen we tijdens de Milan Fashion Week. Natuurlijk zetten we onze camera erop om het met je te delen. Bekijk de kapselfoto’s maar eens.

Dit korte kapsel is een écht kort kapsel in die zin dat het de nek vrijlaat. Het haar is zelfs een beetje opgeknipt, iets wat we in deze tijden van mullets (nektapijtjes) niet vaak meer zien. De neklijn is heel clean wat dit kapsel een frisse en vlotte uitstraling meegeeft.

Maar bovenop het hoofd en ook van achteren is het haar in lang lagen geknipt. Aan de achterkant zit er bovendien veel volume in en bolt het mooi op. Juist deze structuren en volumes geven dit korte kapsel een vrouwelijke touch.

Dankzij de lange bovenkant kun je dit kapsel bovendien op verschillende manieren stylen. Je kunt het haar in een midden- of zijscheiding dragen of het haar allemaal achterover brengen. Je kunt het over je oren en zelfs over je voorhoofd laten vallen of al het haar uit je gezicht dragen.

De klassieke, zachte lijnen en de cleane neklijn die je halspartij heel mooi doet uitkomen, verlenen dit kapseltje een oneindig chique en stijlvolle uitstraling. Het is een kapsel dat iedereen goed staat.

Deze haarcoupe is op z’n best met een rustige, natuurlijke haarkleur en op z’n hoogst wat subtiele highlights. Combineer het met een paar klassieke oorbellen (die juist bij een kort kapsel als dit heel goed uitkomen) en je hebt een stijlvolle, tijdloze look.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens. Heb jij er al zin in?

