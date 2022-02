Door de influencers wil je dit voorjaar zò weer aan de lange rok

Wit en recht met hoge split, geplisseerd of in stoere denim. Dit voorjaar gaan we weer volop aan de maxi rok. Laat je inspireren door de streetstyle.

Zo draag je dit voorjaar een lange rok. Streetstyle mode. Foto Charlotte Mesman

Nooit eerder lieten de roklengtes een grilliger beeld zien dan voor voorjaar en zomer 2022. Het is puur jojoën. De lengtes variëren letterlijk van micro tot maxi. De grote nieuwigheid is de (comeback van de) minirok die tijdens de modeweken dan ook volop gedragen wordt (met blote benen, ongeacht het weer) maar ook de maxi rok is van de partij.

Influencers dragen net zo gemakkelijk de ene als de andere roklengte en lijken geen voorkeur te hebben. Vandaag lichten we een paar lange rokken uit. Die laten zich in het voorjaar (gelet ook op die blote-benen-trend gemakkelijker dragen).

Opvallend zijn de lange, witte rokken met sterallure. Enkellange witte plissé rokken die je met een grote trui of een oversized blazer draagt, maar ook witte longuettes, recht en met hoge split en een hoog sexyness-gehalte.

De Duitse influencer Leonie Hanne droeg een prachtexemplaar in zacht witleer met daarop een wit crop top overhemd. Influencer Candela Pelizza combineerde een doorzichtige lange rok met daaronder een kobaltblauwe catsuit, een kledingstuk waarmee we dit seizoen nog van alles gaan beleven.

Stijltip: draag een jumpsuit of legging onder een doorzichtige rok (of jurk). Niet alleen los je het probleem van onderbroek-in-zicht ermee op maar het is ook ideaal tegen de kou. Tegelijkertijd pak je nog wel even dat stukje blote enkel mee zodat je de illusie van blote benen wekt (een must in modeland, weet je nog?).

Vind je het te vroeg voor een witte rok, ga dan voor een zwarte longuette met hoge split. Gemakkelijk in het dragen en een perfecte basis voor overdag als voor de avond.

Een topper dit seizoen is de lange denim rok. Veelzijdiger kan niet. Van flowerpower tot double denim. Je draagt deze rok net zo goed met een bloemenblouse met romantische roesjes als met een hoodie of een wit-T-shirt.

Plissé, longuette, doorzichtig of misschien wel een maxi in tule. Te vrouwelijk? Haal er een stoer leren jack bij en knoop de ceintuur stevig in je middel. Misschien durf je je zelfs aan een dasje om je nek te wagen. Op en top cool!

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren voor jouw nieuwe voorjaarslook.

