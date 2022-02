Deze kapsels bewijzen dat je niet per se aan de haartrends hoeft mee te doen

Kapseltrends 2022. Streetstyle bij Max Mara. Foto: Charlotte Mesman

‘Trends? Die bestaan niet meer!’ Hoe vaak krijgen we dat tegenwoordig niet te horen. Ondertussen schrijven mode- en beautyjournalisten pagina’s vol over de allernieuwste trends. Over de kapseltrends voor 2022 bijvoorbeeld raken we niet uitgepraat. Mixie, bixie, bob, flob, octopus cut, butterfly cut, bottleneck fringes. Het kan allemaal niet op.

Als voorbeelden komen de journalisten en editors – wij incluis – met talloze catwalkfoto’s en streetstyle foto’s op de proppen om elke trend zo goed mogelijk te illustreren.

Kapseltrends 2022. Model Michelle Laff. Foto: Charlotte Mesman

En dan stuit je opeens op een paar kapsels die zich in een hokje niet laten plaatsen, waar geen etiket op te plakken valt. Of misschien toch wel. Het zijn unieke kapsels, kapsels die getuigen van een uitgesproken persoonlijkheid. Laat dat nu juist de allergrootste trend van 2022 zijn.

Uniek, eigen, persoonlijk, karakteristiek, signatuur. Het zijn allemaal sleutelwoorden die we in de trends keer op keer weer tegenkomen. Volg de kapseltrends niet, is het advies van de hairstylisten, maar laat je leiden door jouw eigen smaak, je stijl, je haartextuur.

Zo is het bijvoorbeeld vandaag de dag not done om volume na te streven als je supersteil haar hebt. Wat we in de jaren ’80 met een permanent deden, doen we allang niet meer. Tegenwoordig gaat het om accepteren en omarmen.

Kapseltrends 2022. Model Michelle Laff. Foto: Charlotte Mesman

Af en toe loop je dan ook echt tegen unieke kapsels aan die getuigen van een (sterke) persoonlijkheid. Zoals het korte kapsel van het fashion model Michelle Laff. Voor haar korte kapsel geen plukjes en een matje (lees: mixie) maar een soort bloempotsnit met – let op! – een opgeknipte achterkant.

Kapseltrends 2022. Streetstyle bij Max Mara. Foto: Charlotte Mesman

Een ander kapsel dat ons opviel, is het rechte halflange kapsel (tot zover gaat alles volgens de actuele trends) met grown-out pony waar we als het op benamingen aankomt, geen kant mee op kunnen.

Anna Wintour, directrice Vogue US. Foto: Mauro Pilotto

Last but not least signaleren we je een kapsel dat bij uitstek ‘signatuur’ is: het beroemde bobkapsel van de directrice van Vogue Amerika Anna Wintour. Deze dame heeft als sinds mensenheugenis hetzelfde kapsel en laat zich klaarblijkelijk niet lekker maken door wat voor een nieuwe haartrend dan ook. Kijk, dat is nu karakter (zeker als je in de modewereld werkt)!

Begrijp ons goed: het is super als je je eigen signatuurkapsel ontwikkelt maar het is net zo leuk om met de wilde haartrends van dit moment mee te doen. Alles mag, alles kan. Vrijheid, blijheid.

