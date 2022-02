Deze klassieke modelooks staan iedereen goed. Ook jou

Tijdloos, stylish, in lijn met de modetrends voor 2022, en geschikt voor elke gelegenheid. Met deze klassieke looks sla je overal een goed figuur.

Niet iedereen voelt zich op z’n (haar) gemak in een kanariegele of smurfenblauwe jas volgens de allernieuwste modetrends voor 2022. En niet iedereen is even gecharmeerd van de zogenaamde ‘chunky’ boots en platform schoenen die de schoenencollecties voor 2022 domineren.

De mode bulkt dit seizoen van de statement items die snel vervelen en bovendien maar een korte houdbaarheidsdatum hebben. Gelukkig zijn er ook nog een heleboel klassieke en tijdloze outfits waar je eigentijds en geraffineerd mee voor de dag komt. Van die looks die je jarenlang draagt en waar je enorm veel plezier aan kunt beleven.

Boyish in broekpak

Voor een superstylish look kun je denken aan een broekpak met wijde broek en doublebreasted blazer. Zo’n setje is oneindig chic en laat zich op verschillende manieren dragen. Met een dasje erbij creëer je een stijlvolle, androgyne look maar je kunt er ook een supervrouwelijke top onder dragen. Op die manier kun je zelfs mee naar het feestje.

Supervrouwelijk in broekpak

Een zo mogelijk nog klassiekere en ongetwijfeld vrouwelijkere look creëer je met een donkerblauw broekpak en een witte blouse met hooggesloten kraagje. Bekijk beide broekpakken maar eens en kies jouw stijl.

Pittig in krijtstreepbroek met leren jack

Tot slot hebben we een klassieke maar stoere look voor je die je zelf eenvoudig kunt samenstellen door een krijtstreep broek met een leren jack (zwartleren biker jacks zijn terug in de mode!) en een zwarte top te combineren. Haal er een zwarte tas bij, hang wat schakelkettingen om je nek en je hebt een fantastische look waarmee je letterlijk overal kunt binnenstappen.

Rode lijn in deze drie klassieke looks zijn de puntige pumps volgens de allernieuwste schoenentrends voor 2022: vrouwelijk en tegelijkertijd pittig. Wat ons betreft zijn dat klassiekers die iedere vrouw in haar kast zou moeten hebben.

