Wordt dit mid-sixties manteltje jouw nieuwe voorjaarsjas?

Voorjaarsjassen in jaren ’60 stijl. Photo courtesy of Ermanno Scervino

Als het op mode aankomt, blijven de Swinging Sixties in Londen een belangrijke mijlpaal. Na jaren van naoorlogse ‘austerity’ was de jeugd klaar om te feesten, en hoe. Dit idee komen we – en iedereen zal snappen waarom! – ook op de catwalks voor lente zomer 2022 tegen.

Voorjaarsjassen in jaren ’60 stijl. Photo courtesy of Dior

Felle kleuren en vette knipogen naar de late jaren ’60 en begin jaren ’70 komen we dit seizoen volop in de mode tegen. Dior is hier koploper. Op de catwalk showden slank afkledende mantelpakjes met strakke grafische lijnen maar ook typische jaren ’60 manteltjes met A-lijn. Ook op andere catwalks kwamen dit soort übervrouwelijke overjassen tegen.

Voorjaarsjassen in jaren ’60 stijl. Photo courtesy of Ermanno Scervino

Deze vintage voorjaarsjassen lokken ons uit om dit voorjaar weer eens nieuwe combinaties te gaan leggen en onze look te updaten. De jassen laten zich heel gemakkelijk combineren. Ze zijn zo klassiek dat je ze overal over kunt dragen.

Voorjaarsjassen in jaren ’60 stijl. Photo courtesy of Max Mara Resort 2022

In de looks die we op de catwalks spotten, werd de Swinging Londen mood sterk doorgetrokken en werden de korte manteltjes gecombineerd met minirokken of korte jurkjes met A-lijn. Dat mag jij deze lente ook doen, als je daar plezier in hebt, maar deze jassen doen het net zo goed over een palazzo broek of een spijkerbroek. Of op een lange rok, misschien zelfs wel over shorts.

Voorjaarsjassen in jaren ’60 stijl. Jaren ’60 laarzen. Photo courtesy of Dior

Ook qua schoenen kun je alle kanten op. Dior ging voor typisch jaren ’60 laarzen met een kleine hak maar ook voor platte schoenen met bandjes. Bij andere modeontwerpers zagen we onder de outfits onder meer platform schoenen, hooggehakte pumps en sandalen.

Let ook even op de overige mode accessoires. Ook hier kun je alle kanten op. Rieten mandjes en tassen doen het vanzelfsprekend goed bij deze look maar elke type tas staat er in principe goed bij. Ook tassen in dezelfde kleur als je jas. Ton-sur-ton is ook weer zo’n trendje dat we dit voorjaar op grote schaal gaan zien.

Jassen in jaren ’60 stijl. Photo courtesy of Christian Dior

Over kleuren gesproken. De meeste modeontwerpers presenteerden de jassen in uitbundige kleuren: van neon kleuren tot babyblauw maar je kunt natuurlijk ook voor een natuurlijke tint kiezen.

Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren.

