Dior promoveert boxing shorts tot high fashion item (en wij gaan het dragen)

Denk je dat je in de mode alles gezien hebt, komt Dior op de proppen met boxing shorts als high fashion item! We love it. Kan jij er iets mee?

Modetrends lente zomer 2022. Boxing shorts bij Dior. Photo courtesy of Dior

Mariagrazia Chiuri gooide voor de modecollectie van Dior voor lente zomer 2022 het roer pontificaal om. In plaats van romantische bloemenjurken, high fashion denim outfits en opschriften met maatschappelijke leuzen kwam ze met een stroom van felgekleurde ‘color block’ mantelpakjes, manteltjes en A-lijn-jurkjes in typisch jaren ’60 stijl. De collectie sloeg in als een bom (en is al op grote schaal gekopieerd).

De nieuwe modekleuren voor lente zomer 2022. Warmrood. Photo courtesy of Dior

Een verrassende ommezwaai van kleuren en vormen voor het Franse maison dus, maar de Italiaanse ontwerpster Chiuri had nog meer nieuws voor ons in petto. Na al die beeldige mantelpakjes en snoezige korte manteltjes die net zoals in de jaren ’60 met hoge laarzen met een kleine hak werden gedragen, stuurde Mariagrazia een aantal looks de catwalk op die bestonden uit boxing shorts met bijbehorende sportbeha’s en varsity jacks of boxing jacks met capuchon.

Ook voor deze outfits, uitgevoerd in sportieve materialen als scuba en nylon, was voor de total look gekozen: total orange, total yellow, total green enzovoorts, en wel in neontinten.

Modetrends lente zomer 2022. Boxing shorts bij Dior. Photo courtesy of Dior

Onder de boxing shorts (Muay Thai of kickboxing, wie zal het zeggen?) droegen de modellen hoge combat boots met veters en in hun hand een bowling tas, een klassieker uit de jaren ’90, wederom in dezelfde kleur als de outfit.

Als deze outfits niet vernieuwend zijn…! Overigens spotten wij in september 2021 tijdens de Milan Fashion Week al een paar fashionista’s in boxing shorts. Misschien hing de trend al in de lucht?

Modetrends lente zomer 2022. Boxing shorts. Foto Charlotte Mesman

Modetrends lente zomer 2022. Boxing shorts. Foto Charlotte Mesman

We weten niet wat jullie ervan vinden, maar wij vinden vooral die boxing shorts ronduit cool (zozeer dat we er al eentje op de kop hebben getikt). Misschien is het wel iets om een eigen interpretatie aan te geven. De combinatie van boxing shorts (niet te verwarren met vriendliefs boxer shorts!) met een donkerblauwe blazer bijvoorbeeld laat zich gemakkelijker dragen dan boxing outfit van top tot teen. But then again, het zal van de persoon en de omstandigheden afhangen. Zoals altijd :-)

TRENDYSTYLE