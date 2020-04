Kapseltrends 2020. Dit is hét moment voor verandering van hair look!

Haar is fascinerend. Aan de ene kant heb je elk seizoen weer de allernieuwste kapseltrends en haarkleurtrends, aan de andere kant heb je je eigen haarroutine. Want veelal zijn we geneigd om vast te houden aan één en hetzelfde kapsel. Dat wordt in deze periode wel anders. We zijn de controle over ons haar kwijt. Tijd om er creatief mee aan de slag te gaan.

Een uit de kluiten gewassen kapsel kun je op verschillende manieren de baas worden. De gemakkelijkste manier is om met petten, hoedjes (emmerhoeden zijn trendy) of jaren ’70 sjaaltjes (één van de allernieuwste modetrends voor lente zomer 2020) aan de slag te gaan.

Een andere manier is om te experimenteren met verschillende hair looks en haarstylingsproducten. Haarstyling kan zoveel voor je look doen. Een voorbeeld: influencer Karina Nigay (zie de kapselfoto’s op deze pagina). Tijdens de Fashion Weeks zagen we haar met verschillende kapsels. Soms werkt een bepaald kapsel beter dan een ander.

Verder is het ook heel interessant om te zien wat er gebeurt als je haar langer wordt dan je gewend bent. Misschien staat het je goed. Misschien wordt het een basis voor een nieuwe haarlook, een nieuw kapsel waar je nooit aan gedacht had.

Hetzelfde geldt voor je haarkleur. Op dit moment moeten we allemaal improviseren. Misschien ga je wat donkerder om een donkere uitgroei te verdoezelen. Of misschien is dit het moment om voor (mooi) grijs te gaan.

Eigenlijk is het heel erg spannend. Opeens zien we mogelijkheden die we voorheen a-priori uitsloten. Ik denk er al dagen over om zelf een pony te knippen. Morgen zou het wel eens zo ver kunnen zijn!

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE