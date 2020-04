Make-up trends 2020. Blush en terra voor rond, lang of hoekig gezicht.

Volgens de allenrnieuwste make-up trends voor lente zomer 2020 gaan we ons vooral met heel natuurlijke blush en terrapoeder opmaken. Dit neemt niet weg dat we onze gelaatstrekken soms ietsje willen corrigeren.

De make-up trends voor lente zomer 2020 laten vooral natuurlijke kleuren zien. Dat geldt ook voor het gebruik van blush en terrapoeder. Oranje en bruine terra zijn uit den boze (tenzij je een heel sterke make-up look wilt creëren). Zachte tintjes zijn hot. De blush moet je gewoon eventjes heel natuurlijk (en verleidelijk) laten blozen. Mooier nog is het als je erboven nog een glanzend lichtpuntje creëert. Dat neemt niet weg dat we onze gelaatstrekken op z’n mooist willen doen uitkomen. Make-up trends moeten geïnterpreteerd worden en voor je werken. Hoe je ermee omgaat hangt ook van de vorm van je gezicht af.

Rond, lang, ovaal… De vorm van je gezicht is bepalend voor de make-up die je aanbrengt (of liever: zou moeten aanbrengen). De bedoeling van make-up is niet alleen je gezicht wat meer kleur geven. Een goede maquillage accentueert je sterke punten en verdoezelt je zwakke punten. Het werken met make-up impliceert het werken met licht en schaduw. Licht en schaduw hebben invloed op de wijze waarop wij vormen waarnemen. Zo kun je door op een bepaalde manier met foundation, blush en gekleurde poeder te werk te gaan je gezicht langer, smaller of juist voller en ronder laten lijken.

Make-up tips voor een rond gezicht

Wie een rond gezicht heeft, droomt vaak van een smal gezicht met prachtige gemarkeerde jukbeenderen. Niets aan te doen! Ook een rond gezicht heeft zo zijn charme. Zo zie je er met een rond gezicht vaak jonger uit. Dus ophouden met klagen. Het enige wat je moet doen, is je gezicht op de juist manier opmaken.

Begin met een foundation in nagenoeg dezelfde tint van je gezichtshuid. Fixeer de foundation met kleurloze poeder. Dit is belangrijk omdat je hierna met een donkerdere poeder (terra of bronzing powder) aan de slag gaat. Fixeer je de foundation niet eerst met een doorzichtige poeder dan heb je kans dat de terra vlekt. Breng nu met een grote kwast de donkere poeder (ongeveer 1 tot anderhalve tint donkerder dan je foundation) onder de jukbeenderen richting je oren aan. Hierdoor ziet je gezicht er smaller uit. Gebruik je ook oogschaduw, werk dan met opgaande lijnen van je oogleden richting je slapen. Houd in gedachten dat te donker gekleurde poeders en blushes uit de mode zijn! De make-up trends voor lente zomer 2020 staan in het teken van schaduw en licht.

Make-up trend 2020: breng een glanzend lichtpunt boven je terra richting je oog aan om het effect van de terra te verzachten

Make-up tips voor een lang gezicht

Een lang gezicht… moet je ronder zien te maken, maar hoe doe je dat?

Regel nummer: vermijd alle verticale of stijgende lijnen. Horizontale lijnen werken in jouw voordeel.

Breng de foundation aan en fixeer met transparante poeder. Breng dan een lichtere en zacht glanzende poeder aan op de zone tussen jukbeen en slaap. Je wangen en kin accentueer je met een iets donkerdere poeder of blush. Maak je ogen zo ‘horizontaal‘ mogelijk op door met het kwastje van je oogschaduw of met je oogpotlood horizontale bewegingen te maken. Gebruik je gekleurde blush voor je wangen, maak dan eveneens eerder een horizontale dan een diagonale beweging zoals velen van ons gewend zijn te doen.

Make-up trends 2020: ga voor zachtgekleurde blushes (roze verzacht de gelaatstrekken en maakt jong) en speel met lichtpunten onder het oog

Make-up tips voor een hoekig gezicht

Een hoekig gezicht kan soms wat hard overkomen. Verzachten is dus de boodschap. Dat doe je met zachte tinten en glanzende producten.

Zoals gewoonlijk begin je met het aanbrengen van een foundation in de tint van je eigen huidskleur. Fixeer de foundation met poeder en glimlach tegen jezelf in de spiegel zodat je gemakkelijk blush op je koontjes aan kunt brengen. Want dat is wat je moet doen om je gezicht te verzachten. Kies een roze tint voor een extra soft effect en maak ronde bewegingen met de kwast. De zijkant van je gezicht (het gedeelte van je slapen richting je kaaklijn) geef je een warme gloed met een amberkleurige poeder. Gebruik voor je ogen zachte en natuurlijke roze en bruintinten. Vermijd harde lijnen zowel voor je ogen als voor je mond (dus geen strak lijntje langs je wimpers of een uitgesproken lijntje om de contouren van je mond te accentueren).

Make-up trends 2020: ga voor natuurlijke tinten

Wil je je gezicht verzachten, vermijd dan harde lijnen zoals op de foto hieronder. Dit soort maquillages geven je een sterke en rijpe(re) uitstraling.

