Kapseltrends 2020. Zo trim je zelf je haar!

Heb je een kapseltje op één lengte (volgens de allernieuwste haartrends) of een gelaagde haarcoupe (shag) en heeft het een knipbeurt nodig? Geen paniek. Je kunt het zelf! (Of met een beetje hulp van een huisgenoot)

De kapseltrends voor lente zomer 2020 liegen er niet om: haar op één lengte is dé trend, of je nu een bob, een lob (long bob) of lang haar hebt. Tijdens de Fashion Weeks zagen we maar heel weinig laagjes, zowel op de catwalks als op de straat (streetstyle). Dat maakt het wel zo gemakkelijk om je haar zelf bij te houden.

N.B. We hebben het hier niet over je haar in model knippen, maar over het bijhouden van een bestaand model. Maintenance!

Haar op één lengte

Is je haar op één lengte geknipt, dan kun je het zelf gemakkelijk bijhouden. Dat wil zeggen: met behulp van een huisgenoot. Een beproefde truc is namelijk de volgende: maak je haar vochtig met een plantenspuit. Kam je haar naar achteren, maak een staart laag in je nek en bind het ongeveer 2 centimeter boven je haarlijn vast met een elastiekje. Vraag nu aan een huisgenoot om 1 of 2 centimeter van die staart af te knippen. Je kunt hem of haar ook vragen om je haar daarna een beetje in te knippen. Maak de staart los en controleer of er imperfecties zijn. Vraag je huisgenoot om die bij te knippen.

Een gelaagd kapsel

Heb een laagjeskapsel, maak je haar dan vochtig en bind het samen in een paardenstaart boven op je hoofd, ongeveer op 2 centimeter afstand van je haarlijn langs je voorhoofd. Trek de paardenstaart recht omhoog en knip er dan 1 of 2 centimeter van af. Dit kun je zelf doen. Je kunt het haar dan ook nog een beetje inknippen. Maak de staart los en controleer het resultaat. Als het goed is, zit er weer wat frisse beweging in.

Je kapper zal er te zijner tijd wel weer een kundig model in knippen. Voor nu moet je het hiermee doen!

