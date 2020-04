Beauty. 9 Simpele tips tegen huidveroudering. Zo houd je je huid (bijna) moeiteloos jong

Make-up is alleen mooi op een mooie basis, dat wel zeggen: een verzorgde huid. Dit hoeft niet per se een rimpelloos en flawless huidje te zijn. Een verzorgde huid kan heel goed rimpels vertonen. Dat doet aan de schoonheid daarvan niets af (laat je niets wijsmaken door de beauty- en make-up trends!). Het belangrijkst is dat je huid goed onderhouden is, dat-ie schoon is, en goed gehydrateerd. Vergelijk het met een huis dat er al heel wat jaartjes staat en van alles heeft meegemaakt. Als het goed onderhouden is, dan heeft het zijn charme, misschien nog wel meer dan een nieuw huis.

Goed onderhouden betekent constant aandacht besteden aan je huid, dag na dag. Dat is heel goed te doen. Op den duur worden je beautyhandelingen een routine die je niet eens meer wilt missen!

Hieronder een aantal beautytips om je huid te onderhouden, en jong te houden! Ze zijn heel eenvoudig. Je kent ze vast allemaal, maar ze kunnen je wel weer even motiveren, zeker op momenten dat je het er even bij hebt laten zitten (dat overkomt iedereen).

1. Reinig je huid ’s morgens en ’s avonds met milde producten, of je je nu opgemaakt hebt of niet.

2. Hydrateer je huid ’s morgens en ’s avonds met zachte, liefkozende cirkelvormige bewegingen. Het maakt niet eens zoveel uit – nu gaan we iets heel ergs zeggen – wat voor een crème je gebruikt. Je hoeft echt niet voor de duurste crèmes te kiezen. Ga voor een vochtinbrengende crème. Voor de rijpere huid kijk je ook naar werkzame stoffen zoals retinol (vitamine A). Je ziet het snel genoeg hoe je huid op een crème reageert. Als dure crèmes echt zouden helpen, zouden celebs geen rimpels hebben, toch? Nou, we helpen je uit de droom. Die hebben ze wel!

(Ik gebruik al dertig jaar een uiterst eenvoudige Italiaanse crème op basis van bijenwas en ben daar nog steeds heel gelukkig mee).

3. Investeer in een zijden of glad kussen. Een zijden kussen is zacht voor je huid (geen wrijving) en kreukelt niet zodat je ’s morgens niet met vouwen in je gezicht opstaat (vouwen die je huid bepaald geen goed doen).

4. Ga nooit de zon in zonder antizonnebrandcrème. Vind je het heel vervelend om een antizonnebrandcrème te dragen, ga dan voor een pet met heel brede zonneklep (Japanse stijl) die je hele gezicht beschermt. Zonnebril erbij en je hebt al heel wat bescherming te pakken.

5. Draag een bril als je die nodig hebt of ga voor lenzen. Constant met je ogen knijpen veroorzaakt blijvende rimpels. Tegenwoordig heb je multifocale lenzen waarmee je zowel in de verte als van dichtbij goed kunt zien (op je computer kijken of een boek lezen). Een uitkomst!

(Ik deed er bijna een maand over om de juiste multifocale lenzen te vinden en om eraan te wennen maar nu kan ik niet zonder meer!).

6. Beweeg elke dag tenminste 30 minuten. Beweging stimuleert de bloedcirculatie waardoor zuurstof en voedingstoffen beter worden aangeleverd. Deze maand bespaarde ik op heel veel kleine uitgaven om één grote uitgaaf te kunnen doen: een loopband. Ik ben nog nooit ergens zo blij mee geweest en loop er elke dag 30 minuten op (alleen Anna Wintour, directrice van Vogue US doet het beter dan ik want zij loopt elke dag 1 uur!).

7. Eet gezond – veel groenten en fruit – en minder met suiker. Suiker zou rimpels veroorzaken!

8. Houd een constant en gezond gewicht aan. Gewichtsschommelingen komen je huid niet ten goede!

9. Frons niet! Het klinkt heel banaal maar heb je de gewoonte om vaak te fronsen, probeer dat dan af te leren. Maak er daarentegen een goede gewoonte om je gezichtsspieren bewust te ontspannen. Doe je ogen dicht en loop je gezichtsspieren langs. Ontspan ze één voor één. Dit is een heel goede oefening voor in bed.

(10. Deze tip was niet gepland maar het woord ‘bed’ in tip 9 deed het ‘m: bedrijf de liefde! Er komen zoveel fijne stofjes vrij en je huid vaart er wel bij).

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE