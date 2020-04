De haarkleurtrends van het afgelopen seizoen maar ook die voor lente zomer 2020 laten opvallend veel bruintinten zien. Warme bruintinten. Karamel, cacao, chocolade, zelfs bijna-zwart. Ben je van jezelf donkerblond of een brunette maar heb je je haar laten blonderen dan kan de verleiding – als je niet naar de kapper kunt – groot worden om er een bruin verfje overheen te doen. Niet doen! is het advies de experts.

Op z’n hoogst kun je een donkere uitgroei en wat blondere lokken uniformeren met een niet-permanente haarkleur die een paar tinten lichter is dan je uitgroei. Met een beetje geluk krijg je dan een mooi ‘bronde’ effect.

Maar heb je je haar laten flink blonderen en zie je een donkere uitgroei aankomen, denk dan niet dat een drastische ommezwaai naar een diepbruine look (wie droomt er niet af en toe van zulke radicale veranderingen?) de oplossing is. Al was het maar omdat donkere haarkleuren moeilijk eruit te halen zijn!

Het is een denkfout die veel gemaakt wordt: je doet een donkerbruin kleurtje over hoogblond en je hebt een splinternieuwe, coole dark look.

Vaak pakt het anders uit. Een donker haarverfje mag dan minder agressief dan blonderen zijn, het is maar de vraag of je het gewenste resultaat bereikt. Vooral als je hoogblond bent. In dat geval mist je haar namelijk rode en oranjeachtige pigmenten, aldus de experts, waardoor de bruine kleur vaal en lusteloos kan overkomen. Zonder een levendige ondergrond slaat zo’n donkere kleur dood.

Je kunt je wel aan een kastanjebruine DIY haarkleur wagen als je van jezelf al wat donkerder bent (donkerblond of lichtkastanje) en je je natuurlijke haarkleur een boost wilt geven, of je grijze haren wilt camoufleren. Maar ook in dat geval is het altijd beter om voorzichtig te werk te gaan. Ga maximaal twee tinten donkerder. Bij twijfel is het beter om voor de lichtere tint te kiezen. Je kunt in een tweede instantie altijd nog donkerder gaan.

