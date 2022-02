Zo mooi kan een halflang kapsel met matje zijn. Model: Valeria Gomez. Foto Charlotte Mesman

Griezel jij van een matje? Gelijk heb je. Toch kan een mullet (matje) heel leuk zijn. Want alle trends mogen dan vroeg of laat terugkomen, we geven er elke keer weer een andere, eigentijdse twist aan. Zo heeft ook het matje dat we volgens de allernieuwste haartrends voor lente en zomer 2022 weer gaan dragen vormen aangenomen die vandaag de dag ‘sociaal acceptabel’ zijn en niet langer tegen ons gevoel voor schoonheid indruisen.

Haartrends 2022. Zo mooi kan een halflang kapsel met matje zijn. Valeria Gomez. Foto: Charlotte Mesman

Op zich is het matje al een moeilijk ding. We hebben er niet eens een ‘haat-liefde’ relatie mee zoals met de pony. Het is eerder een soort ‘haat-haat’. We vinden het vaak ronduit lelijk. Maar daar kom je misschien op terug als je het kapseltje van model Valeria Gomez bekijkt.

Haartrends 2022. Zo mooi kan een halflang kapsel met matje zijn. Valeria Gomez. Foto: Charlotte Mesman

Valeria’s haar is halflang en het is in lange lagen geknipt. Tot zover niets bijzonders. Dat komt pas aan de achterkant waar het haar in de nek langer is zodat je een soort matjesidee krijgt. Het haar is vervolgens ook nog eens opgeknipt/uitgedund waardoor het speels opspringt en het onder de oren vandaan komt.

Haartrends 2022. Zo mooi kan een halflang kapsel met matje zijn. Valeria Gomez. Foto: Charlotte Mesman

Juist omdat het matje niet smal en vrij kort is, oogt het niet ordinair maar voegt het een speels element aan het kapsel toe. Dit is een heel leuke manier om je haar kort te dragen met wat langer haar in je nek. Vooral als je haar van nature krult of slag heeft, is dit kapseltje echt iets om eens te proberen.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en vraag dan je kapper ernaar.

TRENDYSTYLE