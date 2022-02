Zo dragen we de modekleur roze in 2022. 11x Stijltips

In de top 10 modekleuren voor lente en zomer 2022 zijn maar liefst twee roze tinten te vinden. Zo gaan we roze deze zomer dragen.

De modekleur roze voor lente zomer 2022. Photos courtesy of Max Mara Resort, N21, Blumarine, Etro, Sportmax

Roze is al een paar seizoenen achter elkaar een top modekleur. Vorig jaar zomer explodeerde de roze-overhemd-blouse-trend en droegen we oversized roze broekpakken. De modetrends voor lente en zomer 2022 doen er nog een schepje bovenop.

De modekleur roze voor lente zomer 2022. Photos courtesy of Blumarine

In de top 10 modekleuren voor lente zomer 2022 van de Amerikaanse kleurspecialist Pantone komen we maar liefst twee roze tinten tegen:

Zachtroze (Gossamer Pink): een bleekroze tint die het midden houdt tussen poeder en babyroze, licht en teder.

(Gossamer Pink): een bleekroze tint die het midden houdt tussen poeder en babyroze, licht en teder. Fuchsia (Innuendo): een eyecatcher, suggestief en intrigerend.

Kortom, we gaan roze het komende seizoen weer volop zien en beleven.

Hoe draag je roze volgens de modetrends voor lente zomer 2022?

De modekleur roze voor lente zomer 2022. Photos courtesy of Valentino Rendez-Vous

Hoe gaan we de rozetinten voor het komende seizoen dragen? En welke rozekleur staat jou het mooist? We hebben een aantal kledingtips voor je.

1. Behalve de twee roze tinten uit het Pantone trend report zijn er nog tal van andere rozekleuren. Kies het roze dat jou flatteert. Een vuistregel is: heb je een warme huidkleur, ga dan voor warme rozetinten; heb je een koude huidkleur, ga dan voor roze met een koude ondertoon.

2. Een toptrend voor lente zomer 2022 is: monochrome looks. Deze trend gaat ook op voor roze. Op veel catwalks zagen we outfits voorbijkomen die van top tot teen in het roze waren uitgevoerd, tot aan de schoenen (roze pumps, hoge roze laarzen), zonnebrillen (het leven door een roze bril!) en tassen toe. N.B. Dat roze broekpak van vorig jaar zomer is nog steeds helemaal on trend (in alle roze nuances).

3. Kies het roze dat bij jouw persoonlijkheid past. Niet de trends maar jouw eigen persoontje is de leidraad – of sterker nog: de beslissende factor – voor je kledingkeuze. Ben je een romantisch en vrouwelijk type dan kun je je uitleven in zachtroze tinten; voor een stoerdere look draag je fuchsia.

4. Roze is een verjongende kleur. Onbewust associëren we roze met jeugdigheid. Dat komt natuurlijk door de klassieke babykleuren. Buit dit uit. Ga voor een roze truitje en tip wat roze blush op je wangen. Je ziet er jaren jonger uit!

5. Roze wordt trendy als je deze kleur met stoere, mannelijke items combineert. Bijvoorbeeld een zachtroze top met baggy pants of boxing shorts (!).

De modekleur roze voor lente zomer 2022. Photos courtesy of Dior

6. Roze combineren we deze zomer volop met romantische bloemenprints. Denk aan fantasieën met zwoele rozerode rozen maar ook verfijnde millefleurs dessins.

7. Meerdere modehuizen combineerden roze met andere kleuren. Vaak liggen die kleuren in dezelfde lijn. Zo zagen we in de modecollectie van Max Mara Resort 2022 fuchsia in combinatie met helrood en bordeauxrood. Je kunt ook verschillende roze nuances bij elkaar dragen. Heel mooi is ook roze met zachtlila, een andere topkleur voor zomer 2022.

De modekleur roze voor lente zomer 2022. Photos courtesy of Max Mara Resort

8. Roze met neutrals is en blijft hip. Zo kun je onder een total pink look heel mooi natural schoenen of laarzen dragen. Je kunt ook voor een naturel tas kiezen.

9. Roze is zoet en lieflijk en juist daarom mag je, als je deze kleur draagt, wel een beetje shockeren, bijvoorbeeld met harige roze pantoffels onder een roze outfit, of met superkorte roze shorts met daaronder hoge roze laarzen. Cool!

10. Nota bene: roze haarkleuren zijn ook nog steeds hot & happening.

11. Leuk hebbedingetje: een roze sjaaltje voor om je hoofd, misschien zelfs in combinatie met een roze zonnebril (zie de catwalkfoto’s).

Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren.

