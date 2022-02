3x Modetrends die op TikTok megagroot zijn maar voor iedereen gelden

Als het op modetrends aankomt, kunnen we tegenwoordig niet meer om TikTok heen. Gen-Z kan catwalk trends breken of maken!

3x Modetrends die op TikTok megagroot zijn. Photo courtesy of Dsquared2

De mode voor de lente en zomer van 2022 staat in het teken van eind jaren ’90 en begin jaren ‘2000, de zogenaamde Y2K. Op de catwalks wemelde het van Y2K invloeden. Gen-Z vindt het te gek en is er zo ongeveer door geobsedeerd met als resultaat dat deze modetrends nog eens worden versterkt en zich als een olievlek verspreiden. We lichten drie Y2K trends uit waar je het komende seizoen ongetwijfeld tegenaan gaat lopen (en misschien ook wel ìn gaat lopen!).

1. Het korte plooirokje

3x Modetrends die op TikTok megagroot zijn. Foto Charlotte Mesman

Korte plooirokjes gaan het weer helemaal maken. Denk nu niet meteen dat het niets voor je is, want er is keuze te over. Korte plooirokjes met die typische kostschoollook (preppy style) en een ruitje zijn hot maar je kunt net zo goed voor een klassiek en wat langer rokje in badmintonstijl gaan. Je kent ze wel: donkerblauw met een witte horizontale streep over alle verfijnde plooitjes of omgekeerd.

Ook qua combinaties kun je alle kanten op. Je kunt een preppy rokje combineren met een stoer rock T-shirt of een coole mega-grote hoodie en een paar legerkistjes, maar je kunt er natuurlijk ook een klassieke draai aan geven door een wat langer plooirokje te combineren met een mooie blouse of een menly oversized blazer en een paar pumps.

2. Operahandschoenen (of losse lange mouwen)

3x Modetrends die op TikTok megagroot zijn. Photo courtesy of Dsquared2

Afgelopen winter zagen we ze al op de catwalks terugkomen: lange handschoenen voor de avond (opera gloves). In de jaren ’90 droegen we ze volop naar gala’s en andere feestelijke gelegenheden. Toen ze afgelopen seizoen weer in beeld kwamen, doken de celebs er direct bovenop. Toegegeven, dit is natuurlijk een modeaccessoire bij uitstek voor een rode loper look.

Ook de TikTokkers die deze modetrend nog niet hebben meegemaakt, zien er de lol wel van in. Op de social media zien we opera gloves dan ook volop voorbijkomen. Het is heel waarschijnlijk dat deze trend het komende seizoen gaat doorzetten. Niet alleen dankzij modehuizen als Erdem en Rokh die ze in hun collecties voor zomer 2022 opnamen, maar natuurlijk ook dankzij de influencers.

Vind je lange handschoenen een tikkeltje too much, dan zijn de losse, lange mouwen die we bij Dsquared2 voorbij zagen komen, misschien iets voor je.

3. Platform sandalen

3x Modetrends die op TikTok megagroot zijn. Foto Charlotte Mesman

Een derde modetrend uit de jaren ’90 die we weer mogen gaan verwelkomen, is platform sandalen. Net zoals veel andere trends uit Y2K moet de oorsprong hiervan in de flower power jaren ’70 worden gezocht. Ook deze catwalktrend valt bij TikTokkers in goede aarde en wordt door Gen-Z uitvergroot. Wie weet, ga jij je er ook aan wagen? Ze zijn goed voor flink wat extra centimeters zonder dat je hoeft in te leveren op comfort, maar vooral ook zijn ze weer helemaal hip!

