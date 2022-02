Heeft de winter zijn tol geëist en je een pips gezicht met vermoeide gelaatstrekken cadeau gedaan? Met de lente in het vooruitzicht is het tijd voor een anti-aging boost.

10x Anti-aging tips tegen een flets en vermoeid wintergezicht

De winter kan lelijke sporen op onze huid achterlaten. Vermoeide gelaatstrekken, een fletse teint, een vlekkerige, droge huid. Je kunt er opeens jaren ouder uitzien. Laat het niet gebeuren. We hebben een aantal anti-aging tips voor je.

Wat doet de winter met onze huid?

In de winter heeft onze huid het extra zwaar te verduren door de invloed van externe factoren.

Door de winterkou trekken de haarvaatjes samen waardoor de aanvoer van zuurstof en de benodigde voedingsstoffen bemoeilijkt wordt.

De grote temperatuursverschillen kunnen couperose en een toename van vrije radicalen veroorzaken.

De kunstmatige warmte van de centrale verwarming binnenshuis doet de huid uitdrogen.

De blootstelling van de huid aan bijtende winterkou en gemene winterwind doet daar nog een schepje bovenop en maakt de huid droog en vlekkerig.

Doordat we meer tijd binnenshuis doorbrengen, brengen we vaak ook meer tijd achter de computer door, en dus worden we langer blootgesteld aan blauw licht van het scherm. Die blootstelling zou, aldus de experts, vroegtijdige huidveroudering met verschijnselen als vlekken, rimpels, ontstekingen en een toename van vrije radicalen kunnen veroorzaken. (Overigens bestaat hierover nog geen echte eenduidigheid. Sommige huidaandoeningen zoals acne, psoriasis en dermatitis zouden zelfs baat kunnen hebben van blauw licht, maar dan wel in gecontroleerde vorm.)

Doordat we in de winter vaak frisse lucht tekortkomen, neigt onze huid – die op zich al flets wordt en snel tekent bij uitdroging en zuurstoftekort – nog meer naar het grauwe en krijgen we die vermoeide gezichtsuitdrukking die we allemaal zo goed kennen.

Wat kun je doen?

Ga bij jezelf maar eens na waar jouw huid het meest van te lijden heeft. Als je de oorzaken kent, weet je ook op welke punten je in actie moet komen. We geven je een aantal tips mee om je huid op je huid op te peppen.

1. De eerste tip is natuurlijk: hydrateren, hydrateren en nog eens hydrateren om het uitdrogen van je huid tegen te gaan.

2. Hydrateren is het sleutelwoord maar beschermen is ook heel belangrijk. Bescherm je huid tegen de winterkou met een vette crème en/of een sjaal of bivakmuts (bivakmutsen zijn deze winter!). Kies je sjaal of bivakmuts liever niet in fleece, vanwege het ‘broeikaseffect’. Ben je allergisch voor wol, verwen je zelf dan eens, al was het maar één keertje in je leven, met een kasjmieren exemplaar.

3. Breng voor het slapen gaan een vette crème op je gezicht aan. TikTokkers zweren bij slugging, dat is: voor het slapen gaan een dikke laag vaseline op je huid aanbrengen om zo, aldus de TikTokkers, het vocht in je huid in te sluiten. Dermatologen waarschuwen echter voor irritaties en bacteriën. Als de vaseline over crèmes met werkzame stoffen als retinol wordt gebruikt, zou dat zelfs tot ernstige huidproblemen kunnen leiden. Maar een beetje vaseline kan (zonder dat je mogelijk irriterende werkzame stoffen insluit) natuurlijk heel goed werken bij een droge huid.

4. Hoe verleidelijk het in de winter ook is: douche niet te heet en sla dat insmeren met een vochtinbrengende crème na het douchen niet over.

5. Voelt je huid na het douchen erg trekkerig, breng dan eens een vochtinbrengende lichaams- en gezichtscrème aan voordat je gaat douchen.

6. Laaf je aan voedingsmiddelen met omega 3 en 6 vetten zoals zalm, gedroogd fruit en lijnzaad (overschrijd de maximale dagelijkse hoeveelheid van 1 à 2 eetlepels gebroken lijnzaad per dag niet om het ophopen van blauwzuur in je lichaam te voorkomen) en zorg dat je voldoende proteïnen zoals vis, eieren en peulvruchten binnenkrijgt.

7. Zorg voor voldoende vitamine C in je voeding: citrusvruchten, spinazie, broccoli. Vitamine C is jouw bondgenoot in de strijd tegen vroegtijdige veroudering en vermoeide gelaatstrekken. Het maakt je huid strakker en minder dof.

8. Pak het ook uitwendig aan en verwen je huid met een huidverzorgingsproduct op basis van vitamine C.

9. Is de lucht binnenshuis erg droog, overweeg dan om luchtbevochtiger aan te schaffen. Andere oplossingen zijn: de verwarming lager zetten of de klassieke bakjes water bij de verwarming.

10. Bescherm je huid tegen blauw licht van computer en smartphone. Sluit ’s avonds voor het slapen gaan alle schermen zodat je ’s nachts niet aan blauw licht wordt blootgesteld, werk zo nodig met screenfilters, en ga voor crèmes met antioxidanten om vrije radicalen tegen te gaan (nooit een slecht idee). Er zijn experts die menen dat je je huid tegen blauw licht kunt beschermen met een ‘gewone’ SP-filter met titaniumdioxide en zinkoxide. We geven het je mee maar wat ervan waar is, weten we niet.

Al met al is er een heleboel dat je kunt doen om je huid te pamperen en boosten. Maar uiteindelijk komt het altijd weer op hetzelfde neer: voortdurend beschermen, hydrateren, een gezonde leefomgeving creëren en een gezonde leeftijd aanhouden.

