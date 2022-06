3x Spijkerbroeken looks van de Fashion Week

Spijkerbroeken looks zomer 2022. Foto Charlotte Mesman

De laatste jaren zien we spijkerbroeken en andere denim kledingstukken weer volop op de catwalks voorbijkomen. Geldt voor de runways een soort van ‘terug van weggeweest’ (ik herinner me seizoenen waarin er nauwelijks denim werd geshowd), in de streetstyle mode is spijkergoed niet weg te denken.

Spijkerbroeken domineren, seizoen na seizoen, dag na dag, het straatbeeld en zelfs tijdens de Fashion Weeks waar iedereen toch graag wat gekleder voor de dag wil komen, stuiten we elk seizoen weer op spijkergoed.

We zochten drie stylish spijkerbroeken looks voor je uit die we tijdens de Men’s Fashion Week (17 tot en met 21 juni 2022) onder het modepubliek spotten.

Maar eerst even een trend die ons opviel: de tailles gaan toch echt zakken. De rechte jaren ’80 spijkerbroeken met hoge taille gaan we langzaam maar zeker achter ons laten.

Hier en daar zien we bovendien weer slim fit jeans in het modebeeld opduiken maar over het algemeen zijn de spijkerbroeken van nu nog vrij wijd.

Heel geliefd is nog steeds de combinatie spijkergoed met spijkergoed. Deze total denim look zagen we zowel bij de dames als de heren terug. Top en broek zijn dan meestal in dezelfde denimkleur uitgevoerd.

Heel populair voor zomer 2022 zijn ook de gekleurde spijkerbroeken – felle kleuren, pastels en fantasieën, wit – maar als puntje bij paaltje komt, kies het modevolk toch graag voor de klassieke blauwe kleur.

Een spijkerbroek wordt niet alleen eigentijds en hip door het model dat je kiest maar ook door de combinaties die je legt. Zo kun je een zomer-2022-look creëren door je spijkerbroek te dragen met een bikinitopje met bandjes en een oversized blazer.

Je kunt je spijkerbroek ook combineren met een cut out top, een body of een korset voor een hippe, eigentijdse look.

Onder de spijkerbroeken tijdens de Fashion Weeks zul je nog maar zelden gympen of sneakers aantreffen. Met een puntige slingback met lage hak of een felgekleurde pump ben je vele malen hipper.

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren.