Modetrends zomer 2022: mini-jurkjes (en anti-aging tips) voor alle leeftijden

Modetrends zomer 2022. Mini-jurkjes voor alle leeftijden. Foto Charlotte Mesman

Mini-jurkjes nemen een belangrijke plek in in de modetrends voor zomer 2022. En leuk dat ze zijn! Er zijn modellen voor naar het strand maar er zitten ook jurkjes tussen die helemaal geschikt zijn voor dat bruiloftsfeest of die strandparty.

De mini-jurkjes voor zomer 2022 zijn vrij wijd, showen een stuk bloot been en zijn heerlijk in het dragen. Nog interessanter is dit: er zijn mini-jurkjes voor elke leeftijd.

Ben je in je jonge jaren, steel dan de show met een frivool exemplaar met blote schouders, armen en blote rug. Je mag best wat huid showen (dat is tegenwoordig weer helemaal in).

Op frisse dagen maak je deze look af met een oversized blazer. Onder het jurkje draag je nu eens geen sneakers maar stoere cowboy boots, chunky sandalen of misschien wel sandalen met bandjes rond je kuiten.

Ben je niet meer zo piepjong dan is het wijd uitwaaierende jurkje met ronde hals of kraagje en lange mouwen jou op het lijf geschreven. Dit jurkje is het perfecte anti-aging model. Allereerst omdat het de armen, schouders, decolleté en rug bedekt. Je hoeft je dus niet te bekommeren om niet meer zo strakke ellebogen, flapperige bovenarmen en decolleté rimpels.

Maar er is nog een reden waarom deze jurkjes anti-aging zijn: ze bedekken juist die zones die je tegen de zon moet beschermen. Je decolleté bijvoorbeeld is een zwakke plek omdat de huid daar vaak dun is en bovendien veel zon vangt. Met zo’n kort, zomers maar toch ‘afdekkend’ jurkje houd je je huid langer jong.

Als we het over (voortijdige) huidveroudering hebben, dan scheelt het echt enorm als je er een gewoonte van maakt om je huid goed af te schermen. Zo heb mezelf aangewend om overdag altijd – en daar wijk ik nooit vanaf – hooggesloten jurken en tops te dragen om mijn huid zoveel mogelijk te beschermen. Pas ’s avonds ga ik voor blotere items.

Verder is een uitwaaierend jurkje – en dat geldt voor alle leeftijden – heel flatterend omdat juist doordat er zoveel materiaal en volume om je heen fladdert, je benen slanker lijken én je knieën, een ander ‘pijnpuntje’, in de schaduw van het jurkje vallen.

Wat draag je onder zo’n jurkje? Het ligt er natuurlijk aan waar je naartoe gaat, maar een platleren sandalen of een paar ballerina’s is altijd chic.

Nog iets over de kleuren. Fantasietjes zijn speels en zomer en je kunt er leuke looks mee creëren (denk aan boho seventies looks) maar tandpastawit is ultrazomers, en effen zwart is heel mooi bij een zongekust huidje.