Deze zomer mag je volgens de modetrends in je bralette over straat

Modetrends zomer 2022. De bralette als outerwear. Photo courtesy of Michael Kors

Bralettes doen alweer een paar jaar mee in de mode maar voor zomer 2022 zijn ze wel echt een hebbeding. Voor wie het nog niet weet: de bralette is een beha zonder beugel en soms zelfs zonder pads, of met uitneembare pads. Eigenlijk houdt de bralette het midden tussen een beha en een topje.

Modetrends zomer 2022. De bralette als outerwear. Photo courtesy of Michael Kors

Voor de één is het meer een beha, voor de ander meer een topje. Hoe je je bralette interpreteert zal ook afhangen van het model. Een kanten bralette valt eerder in de categorie lingerie dan een bralette in ribtricot.

Michael Kors bijvoorbeeld stuurde zijn modellen voor zomer 2022 in beugelloze beha’s van ribtricot de catwalk op. Hij combineerde ze met jaren ’50 rokken, en soms – maar lang niet altijd – met een jasje erover. We moeten het toegeven: met zo’n topje kun je echt superchique looks creëren.

Durf je wel wat meer dan kun je je ook aan een kanten bralette als ‘outerwear’ wagen. Combineer zo’n topje met een spijkerbroek en je hebt een ultiem zomerfestival look. Ook heel mooi is combinatie met een geklede, wijde broek met bandplooi en hoge taille.

Modetrends zomer 2022. De bralette als outerwear. Photo courtesy of Michael Kors

En verder is de bralette natuurlijk perfect en hip als beha of ook onder ietwat doorzichtige kleding.

Eigenlijk kun je met de bralette alle kanten op. Maar we moeten er wel een kanttekening bij plaatsen: omdat bralettes geen beugel hebben en vaak ook voorgevormd zijn, zijn ze minder geschikt voor als je een zware boezem hebt. Overigens is er geen paniek als moeder natuur gul met je is geweest, want in dat geval kun je uitwijken naar een (voorgevormd) korset met beugel. Ook korsetten zijn een toptrend voor zomer 2022.

Voel je je in een bralette niet prettig omdat je daarmee teveel in de lingeriesfeer terecht komt, dan is er verder het bikinitopje dat we deze zomer te pas en te onpas dragen. Het mag onder de blazer van je stoere broekpak of onder een wijde blouse die je open geknoopt draagt. Je mag het ook zodanig op een spijkerbroek dragen.

Het bikinitopje voor een snelle update van je zomerlook. Photos courtesy of Missoni

Zoals je zegt, mag er deze zomer een héuleboel. De jaren ’90 crop top van de afgelopen jaren heeft heel wat losgemaakt. Bralettes, bikinitopjes, cut-out topjes, en zelfs mooie beugelbeha’s in kant of een satijnstofje zijn volwaardige topjes geworden waarmee je op warme zomerdagen en onder de juiste omstandigheden (juiste omgeving, juiste gezelschap) zo de deur uit mag.