Qua haartrends had het dé zomer van laagjeskapsels en pony’s moeten worden. Maar raad eens? In de praktijk is daar weinig van terechtgekomen.

Deze haarstijlen zijn in zomer 2022 populair onder de influencers. Op deze foto Caro Daur. Foto Charlotte Mesman

De haartrends voor zomer 2022 klonken allemaal zo mooi en veelbelovend: octopus hair, wolf cut, butterfly cut, bottlenek bangs. Het zou een wild festijn worden van laagjes, lengteverschillen en ongewone snitten. Maar in de praktijk zijn deze kapsels ver te zoeken.

Als we onze ogen tijdens de internationale Fashion Weeks de kost geven – en dat deden we – dan wordt het al snel duidelijk: kapsels op één lengte zijn nog steeds dé trend. Af en toe zien we wat kortere lokjes rond het gezicht maar daarmee hebben we het wel gehad.

Ook de pony’s laten op zich wachten. Klaarblijkelijk hebben we in het warme seizoen geen zin in zo’n dot haar op het voorhoofd. Zelfs gordijntjespony’s kunnen er bij de fashionista’s niet af.

Het is één en al lange haren of ten hoogste een lob. Vaak worden die manen dan ook nog eens samengebonden. In een lage vlecht. Of in een lage knot.

Lage knotten met een middenscheiding zijn nog steeds razend populair, vooral onder de jongere fashionista’s en influencers. Caroline Daur zul je bijvoorbeeld nooit zonder een knotje in de nek zien. Maar zij is niet de enige. Het wemelde tijdens de Fashion Week in Milaan van de knotten.

Je kunt de knot, zoals Caroline, heel strak zetten door je haar met een fijne kam met gel naar achteren te brengen en het geheel uiterst netjes samen te binden. Zo krijg je een moderne bon ton look.

Voor een romantische look bind je je haar losjes en rommelig samen en trek je wat plukjes rond je gezicht los. Je haar moet dan wél schoon en van te voren gestyled zijn.

Beide kapsels zijn geschikt voor iedere dag, voor naar het strand maar ook voor meer officiële of feestelijke gelegenheden. Het kan gewoon niet misgaan.

Maar om nog even terug te komen op haartrends als laagjes en pony’s. We hebben een check gedaan bij één van de beste haarsalons in Milaan en ook daar bevestigde het team ons dat er op dit moment maar bar weinig vraag is naar laagjes en pony’s. Dat neemt natuurlijk niet weg dat je er wél voor mag kiezen.