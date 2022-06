Ook in 2022 is de pony in. Maar daarmee is het laatste woord nog niet gezegd. Ken jij de wispy pony? Het is een topper voor voorzichtige mensen.

Haartrends 2022. Wispy bangs. Foto Charlotte Mesman

Wispy bangs? Zegt jou het wat? Ons zei het dus helemaal niets, totdat we gingen vertalen. Wispy bangs staat voor piekerige pony’s. En dat is precies één van de nieuwste haartrends voor zomer 2022. Al is ‘nieuw’ een groot woord, want door de jaren heen hebben we deze piekerige pony al wel gezien, maar toen had-ie simpelweg nog geen naam.

Haartrends 2022. Wispy bangs. Photo courtesy of Missoni

Maar dan nu naar de kern. Bij de piekerige pony gaat het niet enkel om de hair styling maar vooral ook om de manier waarop deze pony geknipt is. De kapperstechniek is hier meestal: droog en verticaal knippen. Om het piekerige idee goed tot zijn recht tot laten komen zijn de haarpunten dus niet bot maar ietwat ‘gevederd’ waardoor je pony een softe uitstraling krijgt.

Haartrends 2022. Wispy bangs. Foto Charlotte Mesman

Verder zijn wispy bangs doorgaans niet vol maar – juist ja – piekerig. Het zijn eerder piekjes en plukjes dan een echt haargordijn dat over je voorhoofd valt. Vaak schemert je voorhoofd dan ook door de wispy pony heen.

Haartrends 2022. Wispy bangs. Photo courtesy of N21

De wispy pony wordt tegenwoordig vaak met een kort kapsel gecombineerd. In dat geval draag je de pony wat korter en style je ‘m zo ongeveer alle kanten op. Maar heb je sluik en/of lang haar dan mag de pony ook langer zijn en open vallen.

Haartrends 2022. Wispy bangs. Foto Charlotte Mesman

De wispy pony is ideaal voor mensen die nog nooit een pony hebben gehad of die er tegenop zien om een flinke hoeveelheid haar van hun haarlengte af te halen. Al met een paar plukjes kun je het effect van een pony creëren. Je kapsel wordt minder streng en krijgt een up-to-date feeling. Bovendien is het een ideale camouflagetruc voor voorhoofdsrimpels. Al met al is de wispy pony een kleine verandering maar dan wel met een grote impact. Het is bovendien een ideale zomer pony, juist omdat-ie niet vol en zwaar is.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en laat je inspireren.

