Het is nooit te vroeg of te laat om iets aan je lichamelijke vorm te doen. Wees lief voor je lijf. 10 Snelle tips voor een platte(re) buik.

Afvallen. 10 Snelle tips voor een platte buik

In de zomer denk je automatisch (meer) aan je lichamelijke vorm. Vooral de omvang van je buik kan zorgen baren. Een enkel T-shirt of hemdje laat veel meer zien dan een paar lagen winterkleding. Een buikje verbergen is niet meer zo gemakkelijk als we gewend waren. Omgekeerd geldt ook dat een platte buik iets is om trots op te zijn. Het is een accessoire dat je uiterlijk en imago verrijkt. Alle reden dus om wat extra aandacht aan die buikomvang te besteden.

Om deze reden hebben we, behalve de onontbeerlijke afslanktips en regels om af te vallen die je in deze rubriek vindt, wat extra tips voor je die zijn toegespitst op het snel en efficiënt terugbrengen van je buikomvang.

10 Snelle tips voor een platte buik

Met deze tien praktische adviezen zou je binnen afzienbare tijd de gelukkige eigenares van een platte(re) buik (en de ster van het strand!) moeten zijn :-)