Zwart is terug in de mode. Ook voor de zomer. Volgens de modetrends voor zomer 2022 dragen we zwart altijd en overal.

Het modevolk draagt zwart ondanks de hitte. Foto Charlotte Mesman

Al sinds jaren laten de modetrends een uitbundig kleurenpalet zien. Pastels, felle kleuren, color blocking, neon tinten, explosieve fantasieën. De modeontwerpers hebben zich de afgelopen enorm op kleuren uitgeleefd. Voor zomer 2022 is dat niet anders. Maar let op: zwart komt weer om de hoek kijken.

Deze zomer gaan we – naast kleuren – ook weer volop zwart dragen. Gelukkig maar! Zwart is nog altijd een fantastische (niet)kleur, allereerst omdat zwart slank afkleedt. Ten tweede omdat zwart altijd stijlvol, chic en tijdloos is. En verder omdat zwart heel mooi staat bij een zongekust huidje (overigens heeft zwart ook bij een lichte huid zijn charme).

Maar zwart heeft nog een kwaliteit: juist omdat er geen kleur aan te pas komt, kun je spelen met contrasten tussen de verschillende texturen en met de snitten, vormen en silhouetten. Je kunt er heel geraffineerde looks mee creëren.

Tijdens de afgelopen Fashion Week van juni in Milaan zagen we dan ook weer volop zwart langskomen, dit ondanks de hoge temperaturen. Zwarte jurkjes – de Little Black Dress zal altijd een topper blijven – maar ook zwarte kokerrokken met behatopjes/croptops, zwarte broekpakken en zelfs zwarte plooirokjes die zijn geïnspireerd op het klassieke tennisrokje.

Een zwarte outfit mag je afmaken met gekleurde modeaccessoires, maar volgens de modetrends voor zomer 2022 is het nog hipper als je je look afmaakt met zwarte accessoires: zwarte sandalen, zwarte boots, een zwarte tas, en – niet te vergeten – een donkere zonnebril!

Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren voor jouw eigen modelook.