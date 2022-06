Gooi die haren maar los want lange losse manen zijn dé haartrend van nu

Stonden we in de startblokken om tijdens de Fashion Weeks allemaal korte kapsels en zwoele bobjes te fotograferen, zien we alleen maar lange, losse haren voorbijkomen.

Haartrends lente zomer 2022. Lang los haar. Op deze foto Paula Cendejas. Foto Charlotte Mesman

Volgens de haartrend voorspellingen aan het begin van dit jaar zou 2022 in het teken komen te staan van de laagjeskapsels, de korte kapsels, de bobs en lobs, en de statement pony’s en de haarmatjes. In de praktijk is daar maar weinig van terechtgekomen.

Haartrends lente zomer 2022. Lang los haar. Op deze foto Emili Sindlev. Foto Charlotte Mesman

De verwachtingen voor de kapsels waren hoog gespannen en als we de naar de catwalks kijken, dan zijn ze ook wel een beetje uitgekomen. Een enkel model heeft zich gewaagd aan een pixie cut of een shag kapsel. Rechte bob kapsel zijn ook aardig goed vertegenwoordigd maar het merendeel van de modellen draagt het haar lang en op één lengte.

Hetzelfde geldt voor de mode peopletjes tijdens de Fashion Weeks. Inkopers, modejournalisten, influencers, jong, minder jong, van middelbare leeftijd of misschien wel ouder: lange, losse haren zijn dé trend.

Haartrends lente zomer 2022. Lang los haar. Op deze foto Tamara Kalinic. Foto Charlotte Mesman

Tijdens de Men’s Fashion Week pronkten meiden als Emili Sindlev en zangeres Paula Cendejas met lange krullen en slag terwijl influencers als Tamara Kalinic, Niki Wu Jie en Anna Dello Russo hun haar mooi glad hadden gestyled. Want naast het accentueren van je eigen haartextuur, zoals dat zo mooi heet, gaan we deze zomer ook weer aan de slag met de steiltang voor zogenaamd ‘liquid hair’.

Een andere haartrend die we ook verwacht hadden, maar niet gezien hebben, is de wet look. Klaarblijkelijk blijkt ook deze haartrend voorbehouden aan de catwalks maar hebben we daar in het dagelijks leven niet zoveel mee.

En wat te denken van een haartrend als de pony? Daar hebben we er zelfs minder van gezien dan de vorige seizoenen.

Al met al lijkt het erop dat we weer terug zijn bij klassiek lang haar dat op één lengte wordt geknipt. Misschien heeft de corona-pandemie daarin parten gespeeld. Wie zal het zeggen. Voorwaarde is wel dat de kwaliteit van je haar goed is en je haarkleur up-to-date. Want lange, losse haren moet je zien als een kostbaar sieraad. Ze moeten je look luister bijzetten, bewondering oproepen en – waarom niet – ook een beetje hair envy uitlokken.