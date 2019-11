Chocolade pasta recepten. Chocoladeravioli en chocoladetagliatelle

Chocolade pasta als dessert. Kun je iets leukers verzinnen? Twee heerlijke dingen in één: chocolade en huisgemaakte pasta fresca op z’n Italiaans! Wij gingen voor chocoladetagliatelle en chocoladeravioli maar je kunt natuurlijk variëren op het thema. Chocoladespaghetti, chocoladelasagne…

De chocoladeravioli serveer je met een beetje warme chocoladesaus, met verse aardbeien of met een bolletje aardbeienijs. Je kunt er ook een trio van maken: chocoladeravioli, chocoladetagliatelle en ijs (ook stracciatella staat goed bij deze chocoladepasta’s). Garneer dit dessert met verse muntblaadjes. Het is een vijfsterren-restaurant waard!

Wat je wel nodig hebt, is een gedegen voorbereiding en een flinke dosis geduld en tijd. Dit is geen dessert dat je even tussendoor maakt. Maar het is een ontspannende activiteit die minstens gelijk staat aan een middagje shoppen (en veel minder duur!).

Veel succes ermee! Buon appetito! En dan nu aan de slag.

Benodigdheden en ingrediënten

Benodigdheden

Pastamachine (anders een deegroller)

Pastasnijwieltje

Keukenkwastje

Schone theedoeken

Ingrediënten voor het cacaodeeg

300 gram bloem (plus wat extra bloem)

3 eieren

1 eetlepel olijfolie

Water

2 eetlepels cacao

(Tijd, energie en geduld)

Ingrediënten voor de vulling

100 gram chocolade (puur)

50 gram boter

6 eetlepels slagroom

2 eieren

Voor de garnering

100 gram chocolade (puur)

Verse muntblaadjes

Poedersuiker

(Aardbeien, aardbeienijs… wat je maar wilt)

Nu je alle ingrediënten in huis hebt, kun je aan de slag.

Klik hier voor: stap 1 (chocoladevulling maken), stap 2 (pastadeeg met cacao klaarmaken) en stap 3 (de pastamachine).

