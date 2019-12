Kapsel foto’s 2020. Pittig kort kapsel voor dames. Wat jij?

Korte kapsels voor dames zijn weer helemaal in de mode. Dat werd tijdens de modeweken voor winter 2019 2020 bevestigd. Backstage zagen we ongewoon veel modellen met pittige korte haarcoupes. Een daarvan is het Nederlandse model Britt Ensink.

Britt heeft een schattig kort kapsel met een korte rechte pony dat haar snoezige gezichtje heel mooi doet uitkomen. Haar korte kapsel is vrij ‘recht toe recht aan’. Er zitten wel wat lengteverschillen in maar het is niet dramatisch gelaagd, en er zijn geen plukjes te zien.

Bovenop het hoofd is het haar wat korter zodat het lichter van gewicht is en vanzelf wat volume creëert. In de nek is het haar kort en recht afgeknipt, in tegenstelling tot veel andere korte kapsels die we backstage zagen en die een soort matjeseffect vertoonden. Opvallend zijn ook de bakkebaarden die bot en recht zijn afgeknipt.

Een ander bepalend kenmerk is natuurlijk de korte, rechte pony die dit kapsel, hoe kort ook, iets vrouwelijks en modern verleent. Heel mooi is ook de warme, chocoladebruine haarkleur.

Dat er aan zo’n kort kapsel nog best iets te stylen valt, kun je op de kapselfoto’s zien. Met haarstylingsproducten kun je spelen met de textuur en er bijvoorbeeld een lichte wet look aan geven. Ook haaraccessoires bieden interessante mogelijkheden. Zo is op de laatste kapelfoto de pony naar achteren gebracht door middel van een haarbandje.

Bekijk de kapselfoto’s en doe inspiratie op voor jouw eigen haarlook!