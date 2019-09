Dames kapels 2020. Korte kapsels. Zit jouw droomkapsel ertussen?

Korte dames kapsels zijn helemaal terug in beeld. Steeds meer fashion modellen laten de schaar in hun haar zetten. Backstage bij de modeshows in Milaan zagen we zelfs modellen die van lang haar naar een fris kort koppie gingen. In een oogwenk knipten de hair stylisten het haar van deze modellen kort.

Backstage bij de modeshow van N21 bleven de scharen op veilige afstand van de modellen met lang haar, maar liep er wel een flink aantal modellen (waaronder twee uit Nederland: Ilya Vermeulen en Nikki Tissen) met van zichzelf al een kort kapseltje rond. We zochten de meisjes voor je op en fotografeerden hun kapseltjes. Bekijk de kapselfoto’s maar eens.

Het zijn stuk voor stuk beeldige haarsnitten met van voren een lange lok of een pony. De hair look voor de show had een vrij ‘natte’ textuur (wet look) en een haaraccessoire in de vorm van een elastische haarband. Door die band wipte de kruin van de korte kapsels een beetje op waardoor het er toch wel weer heel vrouwelijk uitzag.

Model Ilona Desmet uit België vertelde ons dat ze sinds een jaar kort haar heeft. Ze heeft het laten knippen voor een opdracht en sindsdien voelt ze zich vrouwelijk dan ooit! Ze wil haar haar voorlopig kort houden maar wil het bij de oren laten groeien zodat ze het over haar gezicht kan ‘draperen’. Ook in de nek wil ze het iets langer. Een kort kapseltje is een evolutie. Dat is juist het leuke ervan.

TRENDYSTYLE