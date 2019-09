Nagellak trends zomer 2020. Terug naar de klassiekers!

Backstage bij de modeshows krijgen we een goed idee van de trends voor volgend jaar zomer. Top nail artist Antonio Sacripante praatte ons bij over de nagellak trends voor lente zomer 2020.

Na alle kleuren en de bonte nail art van de afgelopen jaren vertonen de nagellak trends voor zomer 2020 een opvallend rustig beeld. De tijden dat we elke vingernagel en teennagel een andere kleur gaven, lijken (voorlopig) even voorbij. ‘We gaan voornamelijk twee nageltrends zien,’ vertelt Antonio Sacripante, ‘en dit is: roodtinten aan de ene kant en heel veel nudes aan de andere kant.’

Backstage bij Moschino bijvoorbeeld zagen we helrode nagels. ‘De zomercollectie 2020 van Moschino is geïnspireerd door Picasso. Daar moest ik in de nagels iets mee doen,’ vertelt Sacripante. ‘Tja, wat doe je dan? Picasso is niet te evenaren. Om uitdrukking aan dit concept te geven, heb ik voor de moeilijkste lak in de wereld van de nail art gekozen: rood. Het is een kunst om rode nagellak mooi aan te brengen. Je mag de nagelriemen niet raken maar de nagel moet wel in zijn heel gelakt zijn, ook aan de zijkanten.’

Tip: breng rode nagellak in één keer op de nagel aan

Antonio Sacripante doet ons voor hoe je rode nagellak aanbrengt. Eerst verwijder je het teveel aan lak op het kwastje door het langs de binnenkant van de hals van het nagellakflesje te strijken. Dan plaats je het kwastje net iets onder het midden van de nagel en zet je er wat druk op zodat de haartjes zich uitspreiden tot de breedte van de nagel, maar zonder de nagelriemen te raken. En dan kleur je de nagel in één keer rood door het kwastje erover te halen. De nagellak moet natuurlijk wel van goede kwaliteit zijn en voldoende vloeibaar. De lak moet zich gemakkelijk laten aanbrengen.

Voor de modeshow van Antonio Marras koos Antonio Sacripante opnieuw voor rode lak, ditmaal in combinatie met een huidskleur lak. De zomercollectie was geïnspireerd door Japan. Sacripante lakte de nagels in een nude kleur en bracht daarna op de wijs- en ringvingernagel een rode streep aan die wel iets weg had van Japans kanji.

De nagels van de modellen bij de modeshow van Elisabetta Franchi lakte hij in een nude kleur.

Bekijk de foto’s maar eens en experimenteer met de rode lakjes en nude kleurtjes die je vast al in je badkamerkastje hebt staan.

