Anti-aging tips. 10x Tips om rimpels te voorkomen

Maak jij je zorgen om rimpels (wie niet!)? Zie jij dat zich langzaam maar zeker fijne lijntjes rond je ogen aftekenen? Zie jij twee verticale groefjes of vouwtjes tussen je wenkbrauwen ontstaan? Komt het woord ‘kraaienpootjes’ opeens in je woordenboek voor?

Rimpels horen bij ouder worden. Het is een proces dat je niet kunt stoppen. Zelfs Jessica Sarah Parker die vanwege de nieuwe SATC-serie And Just Like That weer helemaal in de schijnwerpers staat, klaagt erover. Ze schijnt veel kritiek op haar rimpels te over zich heen te krijgen en zou wanhopig zoiets van ‘Wat moet ik dan doen? Stoppen met leven? Verdwijnen?‘ hebben uitgeroepen. Een beetje dramatisch. Want het mag dan waar zijn dat niemand eraan ontkomt, je kunt het wel (een beetje) vertragen. Als je er maar vroeg genoeg anti-aging, of in ieder geval huidvriendelijk, bezig bent. Hier zijn onze tips om je huid zo lang mogelijk zo jong mogelijk te houden.

Anti-zonnebrandcrème is een must

Experts en dermatologen kunnen het niet genoeg herhalen. Bescherm je huid tegen de zon. De meeste vroegtijdige huidverouderingsverschijnselen worden namelijk veroorzaakt door de zon. Verlaat je huis nooit zonder dat je je huid met een anti-zonnebrandcrème (met een liefst wat hogere factor, denk in de richting van spf 15) hebt beschermd. Ja, ook als je even naar de supermarkt op de hoek gaat. En ook in de winter. En zeker op de wintersport!

Vochtinbrengende crème

Een droge huid zal eerder rimpels vertonen. Houd daarom het vochtgehalte van je huid op peil. Gebruik iedere dag een vochtinbrengende crème. Zeker vanaf je twintigste.

De huid rond de ogen rimpelt snel (dat weet iedereen, denk meer eens aan de beruchte kraaienpootjes). De huid is delicaat en bovendien betreft het een heel beweeglijke zone in je gezicht. Gebruik voor deze tere huid een speciale oogcrème die je met regelmaat (iedere ochtend of iedere avond, zoals voorgeschreven op de verpakking) aanbrengt.

Water drinken

Houd het vochtpeil van je huid ook in stand door per dag voldoende water te drinken. Ook dit is een standaardadvies, maar het belang ervan wordt nog te vaak onderschat.

Draag een zonnebril

Bescherm de huid rond je ogen niet alleen met een anti-zonnebrandcrème maar ook met een kwalitatief goede zonnebril (vooral in de zomer en op wintersport). Draag de bril ook om te voorkomen dat je je ogen samenknijpt waardoor zich sneller rimpeltjes vormen.

Niet fronsen

We noemden het al. Vermijd het samenknijpen van je ogen zoveel mogelijk. Hetzelfde geldt voor je voorhoofd. Veel mensen hebben de neiging om vaak te fronsen. Hierdoor zullen sneller lijntjes ontstaan. Probeer niet te fronsen of grimassen. Probeer je gezichtspieren zoveel mogelijk te ontspannen. Wel blijven lachen natuurlijk! Een positieve instelling doet wonderen voor je uiterlijk.

Stop met roken!

Je hebt er geen idee van hoe slecht roken voor je huid is (en voor heel veel andere dingen)! Stop er nu mee!

Uitgebalanceerd voedingspatroon

Onze huid is het grootste orgaan dat we hebben. Logisch dat wat je eet, ook zijn invloed daarop heeft. Zorg ervoor dat je voldoende vitamines, mineralen en vette zuren (zoals visolie) binnenkrijgt. Ga voor een uitgebalanceerd voedingspatroon.

Vermijd stress

Stress is nergens goed voor. Ook niet voor je huid. Vermijd daarom, als je je huid zo lang mogelijk jong wilt houden, stress zoveel mogelijk.

Voldoende nachtrust

Iedereen weet dat de huid zich vooral ’s nachts herstelt. Zorg ervoor dat je voldoende nachtrust krijgt, zodat je huid de tijd krijgt om zich te herstellen.

