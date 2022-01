Deze spijkerbroek voor voorjaar 2022 wil je nu al in je kast hebben

Wijde flared spijkerbroeken voor voorjaar zomer 2022

Nooit als dit jaar is er zoveel in de mode gaande. Ook op spijkerbroekengebied. Slim fit en skinny jeans zullen we nog echt niet in de mode terug gaan zien (Gen Z rilt ervan!) en van de rechte spijkerbroek (straight leg jeans) met hoge taille in jaren ’80 stijl gaan we langzaam maar zeker afscheid nemen. Maar daar krijgen we natuurlijk andere dingen voor terug.

Baggy spijkerbroeken voorjaar zomer 2022. Photo courtesy of Missoni

Zo gaan we weer baggy spijkerbroeken dragen, het liefst met een vrij lage taille en superlange pijpen die tot ver over je schoenen vallen. Maar ook ultrawijde flared jeans met uitlopende pijpen. Lees: jaren ’90 fit met jaren ’70 pijp.

Wijde flared spijkerbroek voor voorjaar zomer 2022. Photo courtesy of Philosophy by Lorenzo Serafini

Deze spijkerbroek zagen we in versterkte versie (zo wijd dat-ie voor een onoplettend oog zomaar voor lange spijkerrokken kan doorgaan!) op de catwalk van Philosophy by Lorenzo Serafini voor lente zomer 2022 voorbijkomen. De broek werd daar in een seventies context geplaatst en geshowd met een lang millefleurs overhemd en stringbikini zoals we die vorig jaar zomer al zagen. (Let ook op de zwierige seventies hoed!).

Wijde flared spijkerbroek voor voorjaar zomer 2022 tijdens de Milan Fashion Week. Foto Charlotte Mesman

Maar natuurlijk kun je deze broek al vroeg in het seizoen (lees: nù al) aan. Vind je die seventies look wel iets, ga dan voor een gehaakte patchwork trui of top die je over een witte blouse draagt, zoals we ‘m tijdens de Milan Fashion Week al zagen dragen. Voor een meer geklede look kun je experimenteren met een cut-out top – deze winter al een grote trend die het komende seizoen enorm gaat doorzetten – en misschien zelfs met een blazer.

Wijde flared spijkerbroek voor voorjaar zomer 2022 tijdens de Milan Fashion Week. Foto Charlotte Mesman

Met andere woorden, met deze wijde spijkerbroek kun je letterlijk alle kanten op. Je kunt erop dragen wat je wilt: een grote wintertrui, een strak coltruitje, een mooie blouse, een croptop, een T-shirt met varsity jack, you name it. Ook aan je voeten kun je steken wat je wilt: van sneakers tot clogs, van pittige enkelboots tot mocassins.

Deze spijkerbroek is zo ongeveer het meest veelzijdige fashion item dat er is. Dat geldt niet alleen voor de combinaties die je ermee kunt leggen, maar ook voor het seizoen waarin je ‘m draagt. Met deze broek zit je altijd goed.

