Mode inspiratie nodig? Steek outfit ideeën op van off-duty modellen

Mode inspiratie tekort? Laat je inspireren door de off-duty modellen tijdens de modeweken. Hun outfits laten zich gemakkelijk dragen. Iedereen kan er iets mee. Terwijl de influencers het graag bont maken en met hun looks vaak over de top gaan, houden de off-duty modellen van klassiekers en basics.

Stijlregel nummer 1 van de off-duty modellen: kleed je slank. Zwart is dan dus dé kleur. Onder deze catwalk jongeren zien we bovendien – anders dan bij Gen Z op TikTok – ook slim fit en skinny jeans voorbij komen.

Total black is altijd een optie maar modellen combineren deze donkere niet-kleur graag met andere ingetogen kleuren als blauw, wit en grijs. Deze kleuren heb je vast in je kast. Probeer eens andere combinaties te leggen.

Fashion items waar modellen dol op zijn en waar niemand van ons een miskoop aan kan doen:

Stijlregel 3: onmisbaar is een it-bag of in ieder geval een tas met een dure uitstraling. Zwart en doorgestikt met ketting is bijvoorbeeld altijd goed – je begrijpt wat we bedoelen :-)